Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belum Move On dari Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Shin Tae-yong: Momen Paling Bahagia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |03:17 WIB
Belum Move On dari Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Shin Tae-yong: Momen Paling Bahagia!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya belum bisa move on dari kemenangan 3-0 Garuda atas Vietnam di Hanoi beberapa waktu lalu. Sebab baru-baru ini Shin Tae-yong mengupload kemenangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu di instagram pribadinya, bahkan ia menyelipkan caption itu adalah momen paling bahagia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam sebanyak dua kali pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menang tipis 1-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis (21/3) lalu.

Timnas Indonesia sukses mempertahankan tren positif kala bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa (26/3) pada pertemuan yang kedua. Di laga tersebut, Thom Haye dan kolega menang telak 3-0.

Kemenangan ini sekaligus menjadi momen spesial bagi Timnas Indonesia. karena akhirnya, Skuad Garuda sukses mematahkan kutukan 20 tahun tidak pernah menang di markas Vietnam.

Shin Tae-yong belum move on dari kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam

Terakhir kali Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di Hanoi pada babak penyisihan grup Piala Tiger (selanjutnya menjadi Piala AFF) 2004. Kala itu, Skuad Garuda yang dinahkodai Peter White berhasil kalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 lewat gol Mohammad Mauly Lessy, Boaz Solossa, dan Ilham Jaya Kesuma.

Tak hanya membuat pecinta sepak bola Tanah Air gembira, Shin juga ikut gembira dengan kemenangan bersejarah itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengenang momen-momen bahagia Timnas Indonesia kala berhasil menumbangkan Vietnam di Hanoi pada akun instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175790/timnas_belanda-Opxm_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Timnas Malta vs Belanda 0-4, Republik Ceko vs Kroasia Imbang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175626/timnas_indonesia-qY6z_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Hidup Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175623/ole_romeny_dan_patrick_kluivert-3rfZ_large.jpg
Tumbang dari Arab Saudi, Ole Romeny Tegaskan Timnas Indonesia Siap Bangkit Lawan Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175607/herve_renard-TzSq_large.jpg
Timnas Indonesia Kena Harapan Palsu, Pelatih Arab Saudi Puas Bukan Main
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630691/tekad-timnas-indonesia-bangkit-lawan-irak-jaga-kans-ke-piala-dunia-2026-mvp.webp
Tekad Timnas Indonesia Bangkit Lawan Irak: Jaga Kans ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement