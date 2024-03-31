Belum Move On dari Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Shin Tae-yong: Momen Paling Bahagia!

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya belum bisa move on dari kemenangan 3-0 Garuda atas Vietnam di Hanoi beberapa waktu lalu. Sebab baru-baru ini Shin Tae-yong mengupload kemenangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu di instagram pribadinya, bahkan ia menyelipkan caption itu adalah momen paling bahagia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam sebanyak dua kali pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menang tipis 1-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis (21/3) lalu.

Timnas Indonesia sukses mempertahankan tren positif kala bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa (26/3) pada pertemuan yang kedua. Di laga tersebut, Thom Haye dan kolega menang telak 3-0.

Kemenangan ini sekaligus menjadi momen spesial bagi Timnas Indonesia. karena akhirnya, Skuad Garuda sukses mematahkan kutukan 20 tahun tidak pernah menang di markas Vietnam.

Terakhir kali Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di Hanoi pada babak penyisihan grup Piala Tiger (selanjutnya menjadi Piala AFF) 2004. Kala itu, Skuad Garuda yang dinahkodai Peter White berhasil kalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 lewat gol Mohammad Mauly Lessy, Boaz Solossa, dan Ilham Jaya Kesuma.

Tak hanya membuat pecinta sepak bola Tanah Air gembira, Shin juga ikut gembira dengan kemenangan bersejarah itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengenang momen-momen bahagia Timnas Indonesia kala berhasil menumbangkan Vietnam di Hanoi pada akun instagram pribadinya.