6 Pemain Timnas Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen!

Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang menjadi mualaf (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

BERIKUT enam pemain Timnas Indonesia yang putuskan menjadi mualaf. Dari deretan ini, terdapat pemain lokal tetapi ada juga penggawa naturalisasi yang kemudian memeluk agama Islam.

Menjadi seorang mualaf tentu merupakan keputusan besar dalam hidup pesepakbola. Enam pemain ini berani berpindah keyakinan dengan alasannya masing-masing.

Lalu, siapa saja enam pemain Timnas Indonesia yang memutuskan menjadi mualaf? Simak ulasan berikut ini.

6 Pemain Timnas Indonesia yang Putuskan Menjadi Mualaf

6. Markus Horison





Markus Horison adalah mantan kiper Timnas Indonesia dan pernah menjadi andalan di Piala AFF 2010. Ia sempat mengambil keputusan besar pada 2004, yakni berpindah agama menjadi pemeluk Islam.

Setelah memeluk Islam, Markus memiliki nama Muhammad Haris Maulana. Keputusan berpindah keyakinan sempat mendapatkan penolakan dari keluarga.

5. Diego Michiels

Diego pernah memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menjadi mualaf pada 2013. Namun, ia sudah mulai mempelajari agama Islam sejak masih tinggal di Belanda.

Baru pada 2013, Diego akhirnya memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah menjadi mualaf, ia mengubah namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels.