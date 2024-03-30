Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Timnas Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:11 WIB
6 Pemain Timnas Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen!
Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang menjadi mualaf (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

BERIKUT enam pemain Timnas Indonesia yang putuskan menjadi mualaf. Dari deretan ini, terdapat pemain lokal tetapi ada juga penggawa naturalisasi yang kemudian memeluk agama Islam.

Menjadi seorang mualaf tentu merupakan keputusan besar dalam hidup pesepakbola. Enam pemain ini berani berpindah keyakinan dengan alasannya masing-masing.

Lalu, siapa saja enam pemain Timnas Indonesia yang memutuskan menjadi mualaf? Simak ulasan berikut ini.

6 Pemain Timnas Indonesia yang Putuskan Menjadi Mualaf

6. Markus Horison

Markus Horison

Markus Horison adalah mantan kiper Timnas Indonesia dan pernah menjadi andalan di Piala AFF 2010. Ia sempat mengambil keputusan besar pada 2004, yakni berpindah agama menjadi pemeluk Islam.

Setelah memeluk Islam, Markus memiliki nama Muhammad Haris Maulana. Keputusan berpindah keyakinan sempat mendapatkan penolakan dari keluarga.

5. Diego Michiels

Diego Michiels

Diego pernah memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menjadi mualaf pada 2013. Namun, ia sudah mulai mempelajari agama Islam sejak masih tinggal di Belanda.

Baru pada 2013, Diego akhirnya memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah menjadi mualaf, ia mengubah namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630209/daftar-23-pemain-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-6-nama-dicoret-nathan-tjoeaon-sampai-jordi-amat-out-sdx.webp
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi: 6 Nama Dicoret, Nathan Tjoe-A-On sampai Jordi Amat Out!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement