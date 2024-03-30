Bawa-Bawa Kylian Mbappe, Rafael Leao Dapat Saran agar Bisa Raih Ballon dOr

MILAN – Penggawa AC Milan, Rafael Leao, dapat saran agar bisa meraih penghargaan bergengsi Ballon dOr. Bek kanan AC Milan, Davide Calabria, menyebut Leao harus mempunyai insting mencetak gol seperti bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe.

Leao terus melanjutkan penampilan impresifnya bersama Milan pada musim ini. Meski mendapat berbagai kritik atas performanya akhir-akhir ini, sejauh ini dia sudah membukukan 10 gol dan 11 assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi.

Calabria pun menilai Leao memang punya bakat alami untuk menjadi pemain hebat. Dia pun mengakui bahwa pemain sayap berusia 24 tahun itu merupakan sosok kunci bagi permainan Rossoneri -julukan Milan.

“Leao mewakili kegembiraan dalam permainan, dia memiliki bakat bawaan yang memungkinkan dia untuk memiliki keunggulan. Dia harus bisa tetap tenang, kemudian lapangan akan berbicara untuknya, angka-angka menunjukkan bahwa dia adalah pemain fundamental bagi kami,” kata Calabria, dilansir dari Football Italia, Sabtu (30/3/2024).