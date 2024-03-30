Persib Bandung Kehilangan 2 Pemain Usai Ditahan Bhayangkara FC

BANDUNG - Persib Bandung menggelar latihan pasca ditahan imbang Bhayangkara FC di laga ke-30 Liga 1 2023-2024 di Stadion Si Jalak Harupat. Namun, Beckham Putra Nugraha dan Ciro Alves harus absen karena mengalami cedera.

Ciro hanya bermain selama 50 menit saat Persib Bandung ditahan 0-0 oleh Bhayangkara FC dan digantikan Arsan Makarin. Sedangkan, Beckham ditarik keluar pada menit ke-78 untuk digantikan Victor Igbonefo.

Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani mengatakan, Ciro mengalami cedera di bagian paha dan tulang keringnya. Namun, ia berharap penyerang berusia 34 tahun itu cepat pulih dalam waktu dekat usai menjalani terapi.

"Ciro ada pembengkakan di bagian paha dan di bagian tulang kering. Saat ini sedang menjalani terapi dan mudah-mudahan segera pulih," kata dr. Raffi dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (30/3/2024).

Sementara itu, Beckham dibawa ke rumah sakit setelah diduga mengalami patah kaki kanan. Gelandang berusia 22 tahun itu pun dijadwalkan akan menjalani CT-Scan untuk mengetahui lebih lanjut cedera yang dialaminya.