6 Pelatih yang Dipecat Gara-Gara Kalah dari Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Korban Baru Usai Kena Bantai 3-0!

6 pelatih yang dipecat gara-gara kalah dari Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya baru saja menjadi korban Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong usai kena bantai 3-0!

Ya, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Teranyar, skuad Garuda berhasil mendongkrak drastis posisinya di ranking FIFA.

Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia naik 8 peringkat sekaligus usai menang dua kali atas Vietnam pada bulan ini dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, Timnas Indonesia pun kini menempati urutan ke-134 dunia.

Ketangguhan Timnas Indonesia saat ini, telah membuat sejumlah pelatih jadi korban. Sebab, mereka harus dipecat usai kalah dari Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut 6 pelatih yang dipecat gara-gara kalah dari Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

6. Tan Cheng Hoe (Timnas Malaysia)





Salah satu pelatih yang dipecat gara-gara kalah dari Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong adalah Tan Cheng Hoe. Dia didepak dari kursi pelatih Timnas Malaysia usai Piala AFF 2020.

Dalam ajang itu, Malaysia gagal menembus babak semifinal. Salah satu penyebabnya, Malaysia tumbang 1-4 dari Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup B.

5. Vitezslav Lavicka (Timnas Kuwait)





Lalu, ada Vitezslav Lavicka. Dia kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih Timnas Kuwait usai kalah dari Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Kekalahan itu didapat Kuwait kala melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2023. Kala itu, laga berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan skuad Garuda. Buntutnya, Kuwait gagal lolos ke Piala Asia 2023.