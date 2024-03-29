Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Akui Timnas Vietnam Jauh Lebih Jelek ketimbang Timnas Brunei Darussalam Usai Dibantai Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:34 WIB
Media Vietnam Akui Timnas Vietnam Jauh Lebih Jelek ketimbang Timnas Brunei Darussalam Usai Dibantai Timnas Indonesia
Skuad Timnas Vietnam saat dikalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha VN secara mengejutkan mengakui Tim Nasional (Timnas) Vietnam jauh lebih jelek ketimbang Timnas Brunei Darussalam usai dibantau Timnas Indonesia. Sebab menurut media Vietnam tersebut, saat ini tim berjuluk Golden Star Warriors itu merupakan tim paling buruk di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Kekalahan 0-3 yang baru saja dirasakan Timnas Vietnam saat menyambut Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024, menambah catatan buruk tim yang baru saja memecat pelatih Philippe Troussier tersebut. Setidaknya dari 11 laga terakhir, Vietnam menjadi salah satu tim yang menelan kekalahan terbanyak di antara negara kawasan ASEAN lainnya.

Tepatnya dari 11 laga terakhir itu, Vietnam hanya mengantogi satu kemenangan saja. Jelas itu menjadi catatan yang sangat buruk untuk tim sekelas Vietnam.

Tak heran Soha pun mengkritik kinerja Timnas Vietnam. Soha bahkan membandingkan pencapaian Brunei Darussalam yang baru saja menang atas Vanuatu yang secara ranking FIFA berbeda 24 peringkat.

Timnas Indonesia vs Vietnam

“Dalam 11 laga terakhir tidak ada tim yang kalah lebih banyak dari Vietnam. Usai tumbang melawan Timnas Indonesia di kandang, Golden Star Warriors tercatat cuma menang 1 kali dan kalah 10 kali dari 11 laga terakhir mereka,” bunyi keterangan media Vietnam, Soha, Jumat (29/3/2024).

“Untuk 7 laga terakhir Vietnam, mereka kalah sebanyak 7 kali. Bahkan kekalahan itu berakhir dengan skor besar, seperti 0-6 saat dibantai Korea Selatan dan 0-3 kala melawan Timnas Indonesia,” tambah Soha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement