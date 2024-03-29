Momen bak Dejavu Penyelamatan Heroik Ernando Ari saat Lawan Timnas Vietnam Mirip dengan Piala Asia 2023

MOMEN seperti dejavu, penyelamatan heroik Ernando Ari saat lawan Timnas Vietnam mirip dengan di Piala Asia 2023. Momen ini terjadi di babak pertama saat Timnas Indonesia berlaga di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bertanding di My Dinh Stadium, Vietnam, Selasa (26/03/2024) skuad garuda sukses menggulung tim tuan rumah dengan skor telak 3-0. Ketiga gol ini Timnas Indonesia masing-masing dicetak melalui sundulan kepala Jay Idzes, sepakan kaki kiri Ragnar Oratmangoen, serta tendangan dari Ramadhan Sananta.

Kemenangan ini memutus rekor buruk Timnas Indonesia yang selama 19 tahun tidak pernah menang di markas Vietnam. Selain itu, hasil 3-0 ini juga membuat skuad garuda kokoh di peringkat kedua klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengamankan tiket menuju putaran ketiga.

Tanpa melupakan peran dari para punggawa garuda yang lainnya, apresiasi setinggi langit perlu diberikan pada sang penjaga gawang, Ernando Ari. Pasalnya, kiper asal Persebaya Surabaya itu rela berjibaku untuk menjaga gawang Indonesia.

Sebagai informasi, Ernando Ari datang ke Vietnam dalam kondisi yang belum 100 persen fit pasca cedera. Namun lambang garuda, ia rela jatuh bangun demi bisa menyelamatkan gawang dari kebobolan.

Salah satu momen paling heroik miliknya terjadi di babak pertama. Kala itu, pasukan Philippe Troussier mendapat hadiah tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Indonesia. Khuat Van Khang yang menjadi eksekutor pun sukses melakukan sepakan keras kaki kiri yang mengarah tepat ke gawang Timnas Indonesia.