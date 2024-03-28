Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Luar Biasa! Harga The Professor Thom Haye Ternyata Setara Harga Separuh Skuad Timnas Vietnam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:53 WIB
Debut Luar Biasa! Harga The Professor Thom Haye Ternyata Setara Harga Separuh Skuad Timnas Vietnam
Thom Haye, gelandang Timnas Indonesia yang memiliki harga pasaran menembus Rp52,14 miliar. (Foto: Instagram/@thomhaye)




SETELAH menjalani debut luar biasa, harga pasar The Professor Thom Haye ternyata setara dengan harga separuh skuad Timnas Vietnam. Nama pemain naturalisasi keturunan Indonesia-Belanda, Thom Haye, menjadi sorotan di laga debutnya bersama Timnas Indonesia.

Tampil sebagai starter di My Dinh Stadium, Vietnam, pada Selasa, 26 Maret 2024 malam WIB, Thom Haye tampil luar biasa. Berduet dengan Marselino Ferdinan di lini tengah, pemain SC Heerenveen ini tampil elegan dengan gaya permain simpel dan visi yang sangat baik.

Jadwal Timnas Indonesia di dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

(Jadwal Timnas Indonesia di dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Bahkan di awal babak pertama, ia langsung mempersembahkan assist untuk gol pertama Timnas Indonesia yang dicetak Jay Idzes. Tidak berhenti sampai di situ, penampilan konsisten yang ditunjukan gelandang 29 tahun sepanjang 90 menit pertandingan juga sangat luar biasa.

Ia mampu menyeimbangkan lini tengah yang membuat skuad Garuda menang besar dengan skor 3-0. Penampilan Thom Haye yang begitu baik di laga perdananya ini pun sukses menjadi perbincangan pencinta sepakbola Tanah Air. Bahkan, banyak yang tidak sabar untuk menantikan aksi Thom Haye kembali di laga Timnas Indonesia mendatang.

Melihat aksi Thom Haye di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam itu, tentu hal yang wajar, mengingat pengalamannya yang kenyang dengan kompetisi Eropa, khususnya di Belanda.

Hal itu pula yang membuatnya memiliki harga pasaran yang sangat tinggi, yakni mencapai 3 juta euro atau sekitar Rp52,14 miliar. Angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan para pemain di negara Asia Tenggara lainnya.

