Hasil Persik Kediri vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Flavio Silva 5 Gol, Persikabo 1973 Resmi Degradasi!

HASIL Persik Kediri vs Persikabo 1973 di lanjutan Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Brawijaya pada Kamis (28/3/2024) malam WIB, Persik Kediri menang 5-2!

Penyerang Persik Kediri Flavio Silva menjadi bintang kemenangan Macan Putih –julukan Persik Kediri. Semua gol Persik Kediri dilesakkan penyerang asal Portugal ini.

Berkat kemenangan ini, Persik naik ke urutan enam klasemen Liga 1 2023-2024 dengan 46 angka. Sementara itu, Persikabo 1973 dipastikan terdegradasi karena hanya mengemas 17 angka dari 30 laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Putih tampil garang di hadapan publiknya sendiri. Tim polesan Marcelo Rospide itu bermain agresif dengan melancarkan gempuran demi gempuran ke pertahanan Persikabo 1973.

Hasilnya, Persik Kediri sukses membuka keran gol di menit ke-14 lewat Flavio Silva. Hanya berselang lima menit, bomber asal Portugal itu menggandakan keunggulan Macan Putih menjadi 2-0 atas Persikabo 1973.

Unggul dua gol membuat Persik Kediri semakin percaya diri. benar saja, Macan Putih menambah keunggulannya menjadi 3-0 di menit ke-34 lewat gol yang lagi-lagi dicetak Flavio Silva. Situasi ini jelas membuat Laskar Padjadjaran -julukan Persikabo 1973- semakin terpuruk.

(Flavio Silva tampil menggila di Liga 1 2023-2024. (Foto: instagram/@persikfcofficial)

Flavio Silva lagi-lagi menjadi momok bagi Persikabo 1973 karena berhasil mencetak gol keempat untuk tuan rymah. Sebelum turun minum, Laskar Padjadjaran memperkecil kedudukan menjadi 1-4 lewat gol penalti Yandi Sofyan.