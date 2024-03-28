Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Flavio Silva 5 Gol, Persikabo 1973 Resmi Degradasi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:50 WIB
Hasil Persik Kediri vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Flavio Silva 5 Gol, Persikabo 1973 Resmi Degradasi!
Berikut hasil Persik Kediri vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

HASIL Persik Kediri vs Persikabo 1973 di lanjutan Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Brawijaya pada Kamis (28/3/2024) malam WIB, Persik Kediri menang 5-2!

Penyerang Persik Kediri Flavio Silva menjadi bintang kemenangan Macan Putih –julukan Persik Kediri. Semua gol Persik Kediri dilesakkan penyerang asal Portugal ini.

Berkat kemenangan ini, Persik naik ke urutan enam klasemen Liga 1 2023-2024 dengan 46 angka. Sementara itu, Persikabo 1973 dipastikan terdegradasi karena hanya mengemas 17 angka dari 30 laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Putih tampil garang di hadapan publiknya sendiri. Tim polesan Marcelo Rospide itu bermain agresif dengan melancarkan gempuran demi gempuran ke pertahanan Persikabo 1973.

Hasilnya, Persik Kediri sukses membuka keran gol di menit ke-14 lewat Flavio Silva. Hanya berselang lima menit, bomber asal Portugal itu menggandakan keunggulan Macan Putih menjadi 2-0 atas Persikabo 1973.

Unggul dua gol membuat Persik Kediri semakin percaya diri. benar saja, Macan Putih menambah keunggulannya menjadi 3-0 di menit ke-34 lewat gol yang lagi-lagi dicetak Flavio Silva. Situasi ini jelas membuat Laskar Padjadjaran -julukan Persikabo 1973- semakin terpuruk.

Flavio Silva tampil menggila di Liga 1 2023-2024. (Foto: instagram/@persikfcofficial)

(Flavio Silva tampil menggila di Liga 1 2023-2024. (Foto: instagram/@persikfcofficial)

Flavio Silva lagi-lagi menjadi momok bagi Persikabo 1973 karena berhasil mencetak gol keempat untuk tuan rymah. Sebelum turun minum, Laskar Padjadjaran memperkecil kedudukan menjadi 1-4 lewat gol penalti Yandi Sofyan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629487/fifa-jatuhkan-denda-rp76-miliar-buntut-skandal-dokumen-palsu-pemain-naturalisasi-timnas-malaysia-xrh.jpg
FIFA Jatuhkan Denda Rp7,6 Miliar Buntut Skandal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas MalaysiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement