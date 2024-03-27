Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Egy Maulana Vikri Cetak Gol, Tangsel Warriors Menang 4-1!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:37 WIB
Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Egy Maulana Vikri Cetak Gol, <i>Tangsel Warriors</i> Menang 4-1!
Dewa United FC menang 4-1 atas Persita Tangerang! (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

TANGERANG - Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (27/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk The Tangsel Warriors!

Persita unggul lebih dulu lewat gol penalti Ramiro Fergonzi (37'). Namun, Dewa kemudian membalas dengan gelontoran empat gol lewat Brian Fatari (45+1'), Dimitris Kolovos (49'), Egy Maulana Vikri (76'), dan Majed Osman (86').

Dewa United FC vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Persita Tangerang memiliki peluang untuk memimpin pada menit kedelapan, tetapi tendangan Heri Susanto masih bisa di blok kiper Dewa United, Sonny Stevens. Sedangkan pada menit ke-10, sundulan Brian Fatari masih belum bisa membuat Dewa United memimpin usai Kurniawan Kartika Ajie masih mampu menjaga gawangnya dari kemasukan.

Sementara pada menit ke-28, Sonny Stevens melakukan penyelamatan gemilang untuk menghentikan serangan Norberto Ezequiel Vidal. Sementara tendangan Ahmad Nufiandani masih belum bisa membawa Dewa United memimpin, setelah Kurniawan Kartika Ajie dengan sigap mengaja gawangnya dari kemasukan.

Pada menit ke-34, Persita Tangerang mendapatkan hadiah penalti usai salah satu pemain Dewa United melakukan pelanggaran. Ramiro Ezequiel Fergonzi yang maju sebagai algojo pun sukses membawa Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- memimpin pada menit ke-37.

Sementara pada menit ke-43, Kurniawan Kartika Ajie kembali melakukan penyelamatan untuk mengamankan tendangan Risto Mitrevski. Namun sundulan Brian Fatari sukses membawa Dewa United menyamakan keadaan pada menit 45+2.

Sementara pada menit ke-49, tendangan Dimitrios Kolovos sukses membawa Dewa United memimpin usai Kurniawan Kartika Ajie tak mampu menjangkau bola yang mengarah ke sisi kanan gawangnya. Dewa United terus bermain menekan, tetapi Persita Tangerang mampu menunjukkan pertahan yang solid.

Pada menit ke-62, Dewa United memiliki peluang bagus untuk memperlebar keunggulan. Sayangnya, sentuhan Ady Setiawan masih bisa diblok oleh Kurniawan Kartika Ajie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629119/expert-forum-industri-olahraga-pemerintah-dorong-mandalika-jadi-kawasan-olahraga-unggulan-bkh.webp
Expert Forum Industri Olahraga, Pemerintah Dorong Mandalika Jadi Kawasan Olahraga Unggulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Viral, Ole Romeny Jelaskan Keakrabannya dengan Striker Liverpool Hugo Ekitike
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement