Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Egy Maulana Vikri Cetak Gol, Tangsel Warriors Menang 4-1!

TANGERANG - Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (27/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk The Tangsel Warriors!

Persita unggul lebih dulu lewat gol penalti Ramiro Fergonzi (37'). Namun, Dewa kemudian membalas dengan gelontoran empat gol lewat Brian Fatari (45+1'), Dimitris Kolovos (49'), Egy Maulana Vikri (76'), dan Majed Osman (86').

Jalannya Pertandingan

Persita Tangerang memiliki peluang untuk memimpin pada menit kedelapan, tetapi tendangan Heri Susanto masih bisa di blok kiper Dewa United, Sonny Stevens. Sedangkan pada menit ke-10, sundulan Brian Fatari masih belum bisa membuat Dewa United memimpin usai Kurniawan Kartika Ajie masih mampu menjaga gawangnya dari kemasukan.

Sementara pada menit ke-28, Sonny Stevens melakukan penyelamatan gemilang untuk menghentikan serangan Norberto Ezequiel Vidal. Sementara tendangan Ahmad Nufiandani masih belum bisa membawa Dewa United memimpin, setelah Kurniawan Kartika Ajie dengan sigap mengaja gawangnya dari kemasukan.

Pada menit ke-34, Persita Tangerang mendapatkan hadiah penalti usai salah satu pemain Dewa United melakukan pelanggaran. Ramiro Ezequiel Fergonzi yang maju sebagai algojo pun sukses membawa Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- memimpin pada menit ke-37.

Sementara pada menit ke-43, Kurniawan Kartika Ajie kembali melakukan penyelamatan untuk mengamankan tendangan Risto Mitrevski. Namun sundulan Brian Fatari sukses membawa Dewa United menyamakan keadaan pada menit 45+2.

Sementara pada menit ke-49, tendangan Dimitrios Kolovos sukses membawa Dewa United memimpin usai Kurniawan Kartika Ajie tak mampu menjangkau bola yang mengarah ke sisi kanan gawangnya. Dewa United terus bermain menekan, tetapi Persita Tangerang mampu menunjukkan pertahan yang solid.

Pada menit ke-62, Dewa United memiliki peluang bagus untuk memperlebar keunggulan. Sayangnya, sentuhan Ady Setiawan masih bisa diblok oleh Kurniawan Kartika Ajie.