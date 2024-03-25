Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Merah Putih Bungkam Vietnam, Lanjutkan Mimpi ke Piala Dunia! Saksikan Live di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:26 WIB
Misi Merah Putih Bungkam Vietnam, Lanjutkan Mimpi ke Piala Dunia! Saksikan Live di Vision+
Saksikan laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Vision+.

Skuad Garuda membawa modal berharga setelah meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Vietnam di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan di Hanoi akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya.

Namun, Vietnam bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk "The Golden Star Warriors" ini memiliki rekor kandang yang cukup apik di Kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah dan harus tetap fokus untuk meraih hasil terbaik di Hanoi.

Dukung skuad garuda dan jadilah saksi perjuangan Timnas Indonesia melawan Vietnam, pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di Vision+ melalui channel Soccer pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Download aplikasi Vision+ sekarang, dan untuk pengalaman nonton terbaik, jangan lupa update aplikasi Vision+ ke versi terbaru.

Bagi para penggemar olahraga, selain pertandingan Piala Dunia, kamu juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga kelas dunia lain di Vision+, tempat nonton bola sepanjang tahun.

