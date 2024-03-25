Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam di Hanoi, Shin Tae-yong: Kami Datang untuk Menang!

HANOI - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan timnya dapat kembali mengalahkan Timnas Vietnam. Pertemuan kedua tim itu akan terjadi dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Shin mengatakan timnya harus mengalahkan The Golden Star Warriors demi menjaga asa lolos ke putaran ketiga ajang itu. Timnas Indonesia pun sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga tersebut.

"Pertandingan besok bisa dianggap sebagai pertandingan terpenting tahun ini dan kami datang ke sini untuk menang," kata Shin dalam konferensi pers, Senin (25/3/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan tidak masalah timnya dihuni banyak pemain-pemain muda yang minim pengalaman. Namun, ia pastikan pemainnya punya kualitas dan siap tampil habis-habisan demi Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dalam laga itu.

"Mungkin banyak pemain Indonesia yang minim pengalaman, namun saya sadar mereka punya keinginan dan kemampuan untuk menampilkan performa terbaik," kata pria asal Korea Selatan itu.