HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Sindir Media Vietnam yang Unggah Video Sandy Walsh dan Shin Tae-yong: Kamera Tahun 90-an!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:19 WIB
Masyarakat Indonesia Sindir Media Vietnam yang Unggah Video Sandy Walsh dan Shin Tae-yong: Kamera Tahun 90-an!
Masyarakat Indonesia menyindir media Vietnam yang menunggah video Sandy Walsh dan Shin Tae-yong. (Foto: TikTok/@Sao The Thao)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia ramai-ramai menyindir media Vietnam, Sao The Thao, yang mengunggah video konferensi pers Sandy Walsh dan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB. Lantas, apa sindiran yang dilepaskan?

Sebelum masuk ke sana, masyarakat Indonesia kerap dibuat gerah sejumlah pemberitaan yang dibuat media-media Vietnam. Pemberitaan yang mereka keluarkan sering menyudutkan Timnas Indonesia.

Doan Van Hau meremehkan kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia

(Doan Van Hau meremehkan kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia)

Ambil contoh pemberitaan yang baru-baru ini dikeluarkan VnExpress. Mereka mewawancarai bek Timnas Vietnam, Doan Van Hau, yang sedang cedera.

VnExpress melemparkan pertanyaan yang membuat Doan Van Hau mengeluarkan pernyataan provokatif. Bek CAHN FC itu mengatakan, sejumlah pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia seperti Justin Hubner, Ivar Jenner hingga Thom Haye levelnya hanya sekelas pemain Asia Tenggara.

Penilaian itu muncul karena menurut Doan Van Hau, jika Thom Haye dan kawan-kawan memang memiliki kualitas, mereka akan memilih memperkuat Timnas Belanda, bukan Timnas Indonesia.

Karena itulah, mumpung banyak jurnalis Vietnam yang berada di Tanah Air, serangkaian guyonan dilontarkan netizen Tanah Air. Mereka pun kompak melemparkan candaan kepada sejumlah unggahan informasi yang dikeluarkan media-media Vietnam.

