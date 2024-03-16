5 Negara Kecil yang Ukir Prestasi Mentereng di Dunia Sepakbola, Nomor 1 Sabet Status Runner-Up Piala Dunia!

5 negara kecil yang ukir prestasi mentereng di dunia sepakbola menarik diulas. Salah satu negara bahkan sukses menyabet status runner-up di Piala Dunia!

Ya, sejumlah negara dunia yang memiliki luas wilayah kecil tak menjadi batasan bagi mereka untuk mengukir prestasi manis di berbagai ajang, termasuk sepakbola. Sebab, mereka tetap memiliki masyarakat hebat, utamanya dalam menghasilkan pesepakbola berbakat.

Lantas, negara mana saja itu? Sebagaimana dilansir dari Titlemax, Sabtu (16/3/2023), berikut 5 negara kecil yang ukir prestasi mentereng di dunia sepakbola.

5. Belanda





Salah satu negara kecil yang ukir prestasi mentereng di dunia sepakbola adalah Belanda. Di daftar Titlemax, mereka menempati urutan ke-64 dalam daftar 100 negara terkecil di dunia.

Luas wilayah negara ini adalah 16,160 mil persegi atau sekira 41,850 km persegi. Tetapi, Belanda tetap bisa mengukir prestasi manis, termasuk di sepakbola.

Di ranking FIFA, mereka menduduki peringkat keenam. Timnas Belanda pun jadi salah satu tim langganan tampil di Piala Dunia dengan pernah menyabet status runner-up sebanyak tiga kali. Sementara itu, di Piala Eropa, mereka pernah menjadi juara pada 1988.

4. Denmark





Kemudian, ada Denamrk. Negara ini menduduki peringkat ke-65 dengan luas wilayah 16,639 mil persegi atau sekira 43,094 km persegi.

Di ranking FIFA, Denmark menduduki posisi ke-19. Mereka juga langanan mentas du Piala Dunia karena memang selalu diperkuat para pemain top dunia, seperti Christian Eriksen, Rasmus Hojlund, hingga Kasper Schmeichel.

Denmark pun sukses mengukir prestasi manis di Piala Eropa. Mereka pernah menjadi juara pada 1992.