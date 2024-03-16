Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kecil yang Ukir Prestasi Mentereng di Dunia Sepakbola, Nomor 1 Sabet Status Runner-Up Piala Dunia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:22 WIB
5 Negara Kecil yang Ukir Prestasi Mentereng di Dunia Sepakbola, Nomor 1 Sabet Status Runner-Up Piala Dunia!
Timnas Portugal kala berlaga. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

5 negara kecil yang ukir prestasi mentereng di dunia sepakbola menarik diulas. Salah satu negara bahkan sukses menyabet status runner-up di Piala Dunia!

Ya, sejumlah negara dunia yang memiliki luas wilayah kecil tak menjadi batasan bagi mereka untuk mengukir prestasi manis di berbagai ajang, termasuk sepakbola. Sebab, mereka tetap memiliki masyarakat hebat, utamanya dalam menghasilkan pesepakbola berbakat.

Lantas, negara mana saja itu? Sebagaimana dilansir dari Titlemax, Sabtu (16/3/2023), berikut 5 negara kecil yang ukir prestasi mentereng di dunia sepakbola.

5. Belanda

Timnas Belanda

Salah satu negara kecil yang ukir prestasi mentereng di dunia sepakbola adalah Belanda. Di daftar Titlemax, mereka menempati urutan ke-64 dalam daftar 100 negara terkecil di dunia.

Luas wilayah negara ini adalah 16,160 mil persegi atau sekira 41,850 km persegi. Tetapi, Belanda tetap bisa mengukir prestasi manis, termasuk di sepakbola.

Di ranking FIFA, mereka menduduki peringkat keenam. Timnas Belanda pun jadi salah satu tim langganan tampil di Piala Dunia dengan pernah menyabet status runner-up sebanyak tiga kali. Sementara itu, di Piala Eropa, mereka pernah menjadi juara pada 1988.

4. Denmark

Timnas Denmark

Kemudian, ada Denamrk. Negara ini menduduki peringkat ke-65 dengan luas wilayah 16,639 mil persegi atau sekira 43,094 km persegi.

Di ranking FIFA, Denmark menduduki posisi ke-19. Mereka juga langanan mentas du Piala Dunia karena memang selalu diperkuat para pemain top dunia, seperti Christian Eriksen, Rasmus Hojlund, hingga Kasper Schmeichel.

Denmark pun sukses mengukir prestasi manis di Piala Eropa. Mereka pernah menjadi juara pada 1992.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement