Daftar 37 Pemain Timnas Indonesia U-20 untuk Lawan Timnas China U-20 di Jakarta: Ada Welber Jardim hingga Chow Yun Damanik!

Welber Halim Jardim kala menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

DAFTAR 37 pemain Timnas Indonesia U-20 jelang lawan Timnas China U-20 sudah diumumkan. Salah satunya ada nama pemain diaspora, Welber Jardim hingga Chow Yun Damanik.

Ya, PSSI telah merilis 37 nama pemain Timnas Indonesia U-20 untuk pemusatan latihan (TC) menjelang berhadapan dengan China U-20. Pertandingan itu bertajuk persahabatan dan merupakan bagian dari lanjutan TC Timnas Indonesia U-20.

“37 nama untuk mengikuti TC Timnas U-20 Indonesia jelang International Friendly Match melawan China U-20 pada 22 & 25 Maret 2024,” tulis keterangan akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), dikutip pada Rabu (13/3/2024).

Sejumlah nama familiar dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. Diantaranya ada Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta), Iqbal Gwijangge (Barito Putera), Arkhan Kaka (Persis Solo), hingga Welber Jardim (Sao Paolo FC).

Selain itu, ada juga Sulthan Zaky (PSM Makassar), Kadek Arel (Bali United), dan Chow Damanik (Lausanne Sport). Diketahui, pemusatan latihan serta dua pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menatap Piala Dunia U-20 2025.