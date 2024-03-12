Promosi ke Liga 1 2024-2025, PSBS Biak Akan Pakai 2 Homebase: Ada di Jayapura dan Jakarta

PADANG – PSBS Biak sukses promosi ke Liga 1 2024-2025. Mereka pun akan memakai dua stadion untuk jadi kandang pada Liga 1 musim depan.

Satu stadion homebase ada di Jayapura. Sementara itu, satu lagi di area sekitar Jakarta yang kemungkinan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Sebagaimana diketahui, PSBS Biak berhasil meraih tiket promosi Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Badai Pasifik itu mengunci tiket promosi dengan status juara Liga 2 musim ini usai kalahkan Semen Padang FC dengan skor agregat telak 6-0 di partai final.

Dengan begitu, tim kebanggaan masyarakat Biak Numfor itu harus mencari stadion yang akan dijadikan kandang untuk Liga 1 musim depan. Pasalnya, Stadion Cendrawasih yang merupakan kandang mereka saat ini kemungkinan besar jauh dari kata lolos verifikasi.

Manajer PSBS Biak, Yan Permenas Mandenas, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjajaki opsi dengan menggunakan dua stadion sebagai homebase. Nantinya, PSBS Biak akan memiliki kandang di Jayapura dan Jakarta.

“Yang pasti jika kita tidak bermain di Biak, pasti kita bermain di Jayapura,” buka Yan Mandenas saat ditemui wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Bandara Internasional Minangkabau, dikutip Selasa (12/3/2024).

“Kita bermain di Jayapura, tapi kita akan memilih dua homebase, mungkin satu homebase di Jayapura, satu homebase lagi di Jakarta,” sambungnya.