HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dapat Restu Bojan Hodak, Kevin Ray Mendoza Putuskan Tinggalkan Persib Bandung demi Bela Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |08:21 WIB
Dapat Restu Bojan Hodak, Kevin Ray Mendoza Putuskan Tinggalkan Persib Bandung demi Bela Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Kevin Ray Mendoza kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PENGGAWA Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, bakal tinggalkan Persib Bandung sejenak. Sebab, dia akan bergabung dengan Timnas Filipina untuk menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Awalnya, Kevin Ray Mendoza ragu meninggalkan Persib Bandung. Pasalnya, Timnas Filipina yang akan dibelanya bakal memainkan pertandingan melawan Irak pada 21 Maret 2024 dan 26 Maret 2024.

Kevin Ray Mendoza

Sementara itu, Persib dijadwalkan akan melanjutkan pertandingan di Liga 1 2023-2024 melawan Bhayangkara FC pada 28 Maret 2024. Alhasil, Kevin Ray Mendoza tidak memiliki banyak wakty istirahat untuk tampil membela Maung Bandung.

Namun kini, Kevin memutuskan untuk meninggalkan Persib dan bergabung dengan Timnas Filipina. Terlebih, kepergiannya sudah mendapatkan restu dari pelatih Persib, Bojan Hodak.

“Saya menyetujui untuk pergi, saat ini saya berada dalam kondisi yang fit dan coach Bojan merelakan saya untuk pergi,” kata Kevin di Stadion Sidolig, Bandung, Senin 11 Maret 2024.

“Jadi saya akan pergi ke Dubai dari Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Setelah itu, kami akan pergi ke Irak, bermain tandang melawan mereka. Setelah itu, kami akan bermain di Filipina setelahnya,” lanjutnya.

Kiper yang didatangkan Persib di putaran kedua ini juga mengaku sudah berbicara banyak dengan pelatih Timnas Filipina. Alhasil, keinginannya untuk meninggalkan Persib semakin bulat.

“Saya sudah berbicara dengannya melalui telegon dan dia adalah pelatih yang baik. Dia punya antusiasme bagus untuk tim nasional dan itu nampaknya bagus,” jelas Kevin.

