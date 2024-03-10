Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Dicoret Shin Tae-yong untuk Lawan Vietnam di SUGBK, Nomor 1 The Professor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |07:35 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Dicoret Shin Tae-yong untuk Lawan Vietnam di SUGBK, Nomor 1 The Professor!
Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dioret untuk lawan Vietnam di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB akan diulas Okezone. Pelatih Shin Tae-yong baru saja memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Namun, dari 28 pemain yang dipanggil, hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan. Lantas, siapa saja lima pemain yang diprediksi tidak didaftarkan Shin Tae-yong untuk laga pertama kontra Vietnam?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong untuk lawan Vietnam di SUGBK:

5. Edo Febriansah

Edo Febriansah

Baik mentas sebagai fullback atau pun winger, Edo Febriansah memiliki banyak pesaing di Timnas Indonesia. Terlebih, Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persib Bandung.

4. Wahyu Prasetyo

Wahyu Prasetyo

Wahyu Prasetyo mendapat pesaing tambahan di lini belakang Timnas Indonesia, Jay Idzes. Sebelum Jay Idzes tiba saja saja Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan mati Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, bagaimana setelah pemain asal Venezia itu gabung skuad Garuda?

Kemampuan Jay Idzes yang dapat bermain sebahi bek tengah dan gelandang bertahan, menjadi nilai plus baginya. Karena itu, sulit bagi Wahyu Prasetyo menembus jajaran pemain inti Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
