Penyebab PSIS Semarang Kalah 0-2 dari Bali United di Liga 1 2023-2024: Adilson Maringa Jadi Sorotan

PENYEBAB PSIS Semarang kalah 0-2 dari Bali United di Liga 1 2023-2024 diungkap sang pelatih, Gilbert Agius. Dia pun menyoroti khusus kiper Bali United, Adilson Maringa.

Gilbert Agius menyebut Adilson Maringa punya peran besar dalam kemenangan Bali United atas PSIS Semarang. Sebab, kualitas apiknya telah membuat PSIS Semarang sulit mencetak gol dan menelan kekalahan 0-2 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat 8 Maret 2024.

"Kita terus mencoba menciptakan peluang tapi jaraknya terlalu jauh dan Bali United berhasil melakukan serangan balik,” ucap Gilbert Agius, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (10/3/2024).

“PSIS utama bagus, tapi (Adilson) Maringa membuat beberapa penyelamatan bagus. Dia pantas menjadi man of the match,” lanjutnya.

Gilbert Agius mengatakan PSIS sejak awal laga memang langsung berusaha memberikan perlawanan untuk tim tuan rumah. Namun, gol Ilija Spasojevic menit ke-26 membuyarkan fokus Laskar Mahesa Jenar - julukan PSIS Semarang.

“Selamat untuk Bali United dapat 3 poin di laga ini. Sebenarnya PSIS memulai laga dengan bagus di babak pertama yakni sekitar 10-15 menit awal. Namun kemudian setelah gol penalti, kami turun sedikit,” jelas Gilbert Agius.