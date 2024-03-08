Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Berbakat yang Kariernya Hilang Ditelan Bumi, Nomor 1 Sempat Berseragam Manchester United

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |19:35 WIB
5 Pesepakbola Berbakat yang Kariernya Hilang Ditelan Bumi, Nomor 1 Sempat Berseragam Manchester United
Federico Macheda saat bermain untuk Manchester United (Foto: Manchester United)
A
A
A

LIMA pesepakbola berbakat yang kariernya hilang ditelan bumi akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya pernah bermain untuk Manchester United.

Kali ini, Okezone akan membahas pesepakbola berbakat yang kariernya hilang ditelan bumi. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasanny

5. Jack Wilshere


Jack Wilshere juga menjadi salah satu pemain muda yang menjadi sorotan pada masanya. Dia berhasil menembus skuad utama Arsenal saat masih berusia 20 tahun.

Namun, cedera menjadi penghalang Jack Wilshere untuk bersinar. Dia pun mulai kehilangan menit bermain hingga akhirnya dilepas The Gunners pada 2018.

4. Mancini


Alessandro Faiolhe Amantino alias Mancini, merupakan salah satu winger mematikan Brasil. Kariernya mencuat ketika ia diboyong AS Roma dari Atletico Mineiro pada 2003.

Lima tahun di AS Roma, karier Mancini menanjak dengan catatan 59 gol dan 26 assist dari 222 pertandingan. Dia juga mengantarkan Di Giallorossi (julukan AS Roma) meraih dua gelar Coppa Italia secara beruntun dan Piala Super Italia.

Diluar dugaan, karier Mancini langsung drop setelah ia dituduh memperkosa seorang wanita pada 2011. Sejak itu kariernya terus merosot hingga tak lagi mendapat sorotan tim besar.

3. Yoan Gourcuff


Nama Yoan Gourcuff sempat diharapkan bisa menjadi penerus dari Zinedine Zidane di Timnas Prancis. Gourcuff menjadi sorotan lewat penampilan luar biasanya di usia muda.

Akan tetapi, performa Gourcuff justru meredup ketika bergabung dengan raksasa Italia, AC Milan. Diboyong dengan mahar 4,5 juta euro, Gourcuff justru hanya bertahan selama dua musim di skuad Rossoneri.

