Hasil PSM Makassar vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Juku Eja Menang Tipis 2-1

BALIKPAPAN - PSM Makassar menghadapi PSS Sleman di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Batakan, Jumat (8/3/2024) sore WIB.

Skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- berhasil meraih poin penuh di laga kali ini. Pasukan Bernardo Tavares menang tipis dengan skor akhir 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS Sleman langsung memberikan ancaman ke jantung pertahan PSM Makassar. Sayangnya, Esteban Gabriel Vizcarra gagal memaksimalkan peluang pada menit kedua usai bola melebar dari sasaran.

Sementara pada menit ke-11, peluang dari Muhammad Daffa Salman Zahran Sidiq dan Yance Sayuri masih bisa digagalkan kiper PSS Sleman, Anthony Pinthus. Sementara pada menit ke-20, tendangan Yance Sayuri kembali diamankan Anthony Pinthus.

Usaha PSM Makassar untuk memimpin pada menit ke-26 masih belum berhasil, setelah tendangan Adilson Gancho Da Silva masih bisa digagalkan salah satu pemain bertahan PSS Sleman. Juku Eja -julukan PSM Makassar- kembali gagal mencetak gol, setelah tendangan Muhammad Dzaky Asraf Huwaidi masih bisa di blok.

Sementara pada menit ke-42, tendangan Adilson Gancho Da Silva masih bisa diamankan Anthony Pinthus. Hingga babak pertama berakhir, PSM Makassar tak mampu mencetak gol dan membuat skor imbang 0-0 dengan PSS Sleman bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.