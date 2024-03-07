Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Stefano Beltrame Soroti Marko Simic: Dia Pemain Berbahaya!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |01:15 WIB
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Stefano Beltrame Soroti Marko Simic: Dia Pemain Berbahaya!
Marko Simic kala bela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Stefano Beltrame, beri sorotan khusus kepada bintang Persija Jakarta, Marko Simic, jelang duel kedua tim dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pada akhir pekan ini. Menurutnya, Simic adalah pemain yang berbahaya.

Stefano Beltrame melihat tim berjulukan Macan Kemayoran itu merupakan tim yang bagus. Bahkan, Persija dinilai memiliki beberapa pemain dengan individual yang bagus, seperti halnya Marko Simic.

Marko Simic

“Dia (Marko Simic) adalah pemain yang berbahaya. Tapi kami juga, kami punya penyerangan yang bagus juga. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang menarik,” ujar Stefano Beltrame di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu 6 Maret 2024.

Stefano Beltrame sendiri memastikan tak gentar menghadapi Persija Jakarta. Apalagi, dirinya dalam kepercayaan diri yang tinggi saat ini.

Pasalnya, Stefano Beltrame tampil impresif di dua laga terakhir Persib Bandung. Dia sukses mencetak gol secara beruntun.

