HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantai Orlando City 5-0, Lionel Messi Makin Percaya Diri Inter Miami Bisa Juarai MLS 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |15:26 WIB
Bantai Orlando City 5-0, Lionel Messi Makin Percaya Diri Inter Miami Bisa Juarai MLS 2024
Selebrasi Lionel Messi saat cetak gol untuk Inter Miami. (Foto: Reuters)
MIAMI – Kemenangan besar 5-0 baru saja diraih Inter Miami saat melawan Orlando City di pekan ketiga Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Dengan kemenangan telak tersebut, megabintang Inter Miami, Lionel Messi makin percaya diri timnya bisa menjuarai MLS musim ini.

Beraksi di Chase Stadium, Minggu (3/3/2024) pagi WIB, Inter Miami unggul cepat 2-0 lewat dwigol Luis Suarez pada menit keempat dan 11. Kemudian, Robert Taylor menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 dengan golnya pada menit 29.

Pada babak kedua, Messi semakin menggila setelah menorehkan dua assist di paruh pertama laga. Bintang asal Argentina itu membukukan dua gol pada menit 57 fsn 62 untuk melengkapi kemenangan timnya menjadi 5-0.

Dengan hasil tersebut, Inter Miami naik ke puncak klasemen sementara MLS 2024 dengan koleksi tujuh poin dari tiga laga. Mereka belum terkalahkan di awal musim ini dengan raihan dua kemenangan dan sekali imbang.

Messi pun menilai skuad Inter Miami yang kini dibebani ekspektasi yang semakin besar dengan bergabungnya pemain bintang lainnya seperti Suarez, semakin termotivasi untuk menjadi juara MLS 2024 setelah mengawali musim dengan baik. Meski begitu, pemain berusia 36 tahun itu sadar bahwa perjuangan tim asuhan Gerardo Martino itu untuk meraih titel masih panjang.

Lionel Messi

“Saya pikir dengan tekanan yang ada pada kami, kami sadar akan tim, dan apa yang telah kami bangun dan kami akan mempersiapkan diri untuk memperjuangkan gelar MLS,” kata Messi dilansir dari Goal International, Minggu (3/3/2024).

Halaman:
1 2
      
