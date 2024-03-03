Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Bantu KV Mechelen Tekuk Cercle Brugge 3-2 di Liga Belgia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |05:06 WIB
Sandy Walsh Bantu KV Mechelen Tekuk Cercle Brugge 3-2 di Liga Belgia 2023-2024
Sandy Walsh dan para pemain KV Mechelen usai pertandingan (Foto: Instagram Sandy Walsh)
A
A
A

BRUGES – Sandy Walsh membantu timnya, KV Mechelen meraih kemenangan atas Cercle Brugge pada pekan ke-28 Liga Belgia 2023-2024. Masuk dari bangku cadangan, bek Timnas Indonesia itu berkontribusi membawa KV Mechelen menang tipis 3-2 atas tim lawan.

Kedua tim saling berharapan di Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgia pada Sabtu (2/3/2024) malam WIB. KV Mechelen menang lewat tiga gol yang dicetak oleh Kerim Mrabti (41’), Geoffry Hairemans (45+1’), dan Bilal Bafdili (85’). Sementara, Cercle Brugge yang sempat unggul mencetak gol via Alan Minda (21’), dan Felipe Augusto (44’).

Jalannya Pertandingan

KV Mechelen bermain menyerang sejak awal pertandingan di babak pertama. Islam Slimani dan kolega tampak percaya diri untuk melepaskan tembakkan spekulatif ataupun bermain di area pertahanan Cercle Brugge.

Namun demikian, tim berjuluk The Yellow Reds justru lebih dulu kebobolan. Alan Minda (21’) sukses menjebol gawang KV Mechelen yang bermain tanpa kawalan Sandy Walsh di lini pertahanan.

Sempat kesulitan, KV Mechelen akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Kerim Mrabti (41’). Empat menit berselang, Cercle Brugge kembali unggul lewat gol Felipe Augusto (44’).

Halaman:
1 2
      
