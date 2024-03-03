Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Evan Dimas Cetak Gol, Mahesa Jenar Menang 2-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |21:01 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Evan Dimas Cetak Gol, Mahesa Jenar Menang 2-1!
Evan Dimas menyumbang satu gol dalam kemenangan PSIS Semarang atas Persik Kediri 2-1 (Foto: Instagram/@psisofficial)
A
A
A

MAGELANG - Hasil PSIS Semarang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (3/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Mahesa Jenar.

Gol bagi PSIS dicetak oleh Evan Dimas (17') dan Riyan Ardiansyah (70'). Sementara itu, Macan Putih membalas sekali lewat Renan da Silva (63').

Persik Kediri vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tim tamu, Persik menebar ancaman sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Putih itu mendapat peluang di menit ke-8 lewat tendangan Jeam Kelly Sroyer yang masih bisa dihadang lini pertahanan PSIS Semarang.

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mulai mendapatkan ritme permainannya setelah itu. Tim polesan Gilbert Agius itu berhasil membuka keunggulan di menit ke-16 lewat sontekan Evan Dimas.

Persik mencoba untuk merespon gol tersebut. Peluang pun tercipta di menit ke-20 lewat tendangan Flavio Silva yang masih bisa diamankan kiper PSIS Semarang, Adi Satryo. Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. PSIS Semarang unggul 1-0 atas Persik di babak pertama.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Laskar Mahesa Jenar terus berburu gol kedua, sementara Persik masih mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Macan Putih akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-62 lewat tendangan Renan Silva. Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu. Intensitas permainan pun semakin meningkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655059/perjalanan-timnas-indonesia-u22-terhenti-di-sea-games-2025-jht.webp
Timnas Indonesia Gagal Total, Tak Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Rekor 14 Tahun Resmi Hancur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement