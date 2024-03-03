Hasil PSIS Semarang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Evan Dimas Cetak Gol, Mahesa Jenar Menang 2-1!

MAGELANG - Hasil PSIS Semarang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (3/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Mahesa Jenar.

Gol bagi PSIS dicetak oleh Evan Dimas (17') dan Riyan Ardiansyah (70'). Sementara itu, Macan Putih membalas sekali lewat Renan da Silva (63').

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tim tamu, Persik menebar ancaman sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Putih itu mendapat peluang di menit ke-8 lewat tendangan Jeam Kelly Sroyer yang masih bisa dihadang lini pertahanan PSIS Semarang.

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mulai mendapatkan ritme permainannya setelah itu. Tim polesan Gilbert Agius itu berhasil membuka keunggulan di menit ke-16 lewat sontekan Evan Dimas.

Persik mencoba untuk merespon gol tersebut. Peluang pun tercipta di menit ke-20 lewat tendangan Flavio Silva yang masih bisa diamankan kiper PSIS Semarang, Adi Satryo. Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. PSIS Semarang unggul 1-0 atas Persik di babak pertama.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Laskar Mahesa Jenar terus berburu gol kedua, sementara Persik masih mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Macan Putih akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-62 lewat tendangan Renan Silva. Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu. Intensitas permainan pun semakin meningkat.