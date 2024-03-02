Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Kejutan yang Bisa Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Nomor 1 si Mesin Gol!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:09 WIB
5 Pemain Kejutan yang Bisa Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Nomor 1 si Mesin Gol!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 5 pemain kejutan yang bisa dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret (kandang) dan 26 Maret 2024 (tandang).

Nantinya, pelatih Shin Tae-yong akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi dua laga penting itu. Bukan tak mungkin, ada nama-nama yang sudah lama tak dipanggil ke Timnas Indonesia kembali dipanggil juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Siapa saja?

Berikut 5 pemain kejutan yang bisa dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam:

5. Ramai Rumakiek (Persipura Jayapura)

Ramai Rumakiek

Ramai Rumakiek merupakan pemain andalan Shin Tae-yong pada 2021-2022. Namun, lepas memperkuat Timnas Indonesia kontra Timor Leste di laga uji coba pada Januari 2022, pemain asal Papua ini tak lagi dipanggil.

Setelah dua tahun berlalu, ini merupakan waktu yang tepat bagi Shin Tae-yong untuk mencoba kembali kualitas Ramai Rumakiek. Musim ini bersama Persipura Jayapura di Liga 2, winger 21 tahun ini mengemas 10 gol dari 14 pertandingan.

4. Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang)

Alfreanda Dewangga

Dewangga merupakan pemain serbabisa. Pesepakbola 22 tahun ini dapat diandalkan sebagai bek tengah, fullback kiri dan gelandang bertahan.

Versatile player seperti Dewangga sangat dibutuhkan Shin Tae-yong. Musim ini, Dewangga telah mencetak dua gol dari 20 penampilan, sekaligus membantu PSIS Semarang duduk di posisi empat hingga pekan ke-26.

