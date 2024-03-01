Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Andalan Persija Jakarta Terancam Absen saat Hadapi Dewa United, Termasuk Gustavo Almeida!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:12 WIB
3 Pemain Andalan Persija Jakarta Terancam Absen saat Hadapi Dewa United, Termasuk Gustavo Almeida!
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

3 pemain andalan Persija Jakarta terancam absen saat hadapi Dewa United. Salah satunya adalah Gustavo Almeida.

Ya, Persija akan menghadapi Dewa United di pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Tapi sayangnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu terancam tidak diperkuat tiga pemain andalannya.

Ondrej Kudela

Persija akan bermain sebagai tim tuan rumah menghadapi Tangsel Warriors -julukan Dewa United. Macan Kemayoran akan menjamu Dewa United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 2 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Menatap laga tersebut, Persija tidak memiliki modal yang bagus. Pasalnya, tim polesan Thomas Doll menelan kekalahan beruntun di tiga laga terakhirnya. Macan Kemayoran takluk 1-3 dari Borneo FC, 0-1 dari Madura United, dan 2-3 dari Arema FC.

Thomas Doll mengusung misi bangkit di laga kontra Dewa United kendati persiapannya minim. Namun, misi kebangkitan Persija kian sulit karena kemungkinan tidak akan diperkuat tiga pemain andalannya.

Ketiga pemain itu adalah Gustavo Almeida, Maciej Gajos, dan Ondrej Kudela. Dikabarkan, tiga pemain ini sedang tidak dalam kondisi yang fit.

“Persiapan kali ini cukup singkat karena berderetan dengan jadwal yang cukup padat. Dan bisa dilihat 1-2 hari terakhir pemain agak lesu setelah kalah lawan Arema. Tentunya mereka mau hasil yang lebih baik dan mau meraih kemenangan kembali,” kata Thomas Doll dalam jumpa pers sebelum laga, Jumat (1/3/2024).

“Kondisi tidak mudah karena kondisi sekarang Gustavo sedang ada keluhan di lutut, Gajos lagi sakit, Kudy (Kudela) juga laporan merasa tidak enak badan. Tapi puji tuhan ada Firza, Riko, Andritany dan Doni yang sebelumnya sakit sudah kembali sembuh,” ungkapnya.

“Memang skuad tidak lengkap terlebih Hansamu habis operasi besar, pemulihannya akan lama dan mungkin baru akan kembali beberapa bulan lagi. Kita doakan yang terbaik untuk dia,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
