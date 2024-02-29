Breaking News: Bhayangkara FC Resmi Pecat Mario Gomez!

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji, menyatakan timnya resmi berpisah dengan Mario Gomez. Oleh dikarenakan, pelatih itu tidak kunjung mengangkat performa The Guardian.

Sebagaimana diketahui, Bhayangkara FC saat ini masih terdampar di zona degradasi Liga 1 2023-2024. Indra Kahfi dan kolega berada di posisi ke-18 dengan 15 poin.

Sumardji mengatakan kondisi Bhayangkara FC saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, manajemen tim memutuskan mengambil sikap dengan tidak melanjutkan kerja sama dengan Gomez setelah melakukan evaluasi.

"Bhayangkara FC ada perubahan mendasar berkaitan dengan kebutuhan tim. Evaluasi dari manajemen, kami melihat mencermati perkembangan situasi kurang bagus di Bhayangkara FC. Kami mengambil keputusan secara bersama sama untuk menghentikan kontrak dengan Mario Gomez," kata Sumardji di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Pria kelahiran 12 Februari 1972 itu mengatakan dalam isi kontrak Gomez dengan Bhayangkara FC pun sudah ada kesepakatan terkait performa tim. Jadi, manajemen punya patokan dasar untuk melepas pelatih tersebut.

"Dalam kontrak dengan di ada ikatan tidak boleh imbang atau kalah beruntun. Imbang pun juga terlalu banyak, tapi banyak game yang imbang. Terakhir tiga kali kami mengalami kekalahan beruntun," kata Ketua Badan Tim Nasional itu.