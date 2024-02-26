Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Thomas Doll Targetkan Persija Jakarta Menang atas Arema FC

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |14:13 WIB
Liga 1 2023-2024: Thomas Doll Targetkan Persija Jakarta Menang atas Arema FC
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
GIANYAR - Thomas Doll berbicara target Persija Jakarta jelang laga kontra Arema FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Sang pelatih berharap timnya bisa meraih kemenangan pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (26/2/2024) pukul 15.00 WIB.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kali ini berstatus sebagai tim tamu saat menantang tuan rumah Arema FC. Sebagai informasi, Persija dan Arema FC sama-sama menjadi tim musafir dan harus berkandang di Bali untuk sementara waktu.

Karenanya, Thomas Doll menyebut bahwa kondisi ini akan membuat perbedaan atmosfer karena bermain di tempat yang netral. Namun, hal itu takkan membuat pasukan Macan Kemayoran tak bersemangat untuk meraih poin penuh.

“Kali ini kami akan bermain sebagai tim tamu. Tapi kalau dilihat dengan kondisi sekarang memang kedua tim tidak akan ditonton oleh banyak suporternya,” ujar Thomas Doll, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (26/2/2024).

“Bisa dibilang atmosfernya akan jadi sedikit berbeda. Bukan untuk Persija saja, Arema juga," imbuh mantan pelatih Borussia Dortmund itu.

Lebih lanjut, Thomas Doll mengaku sangat merindukan dukungan langsung dari The Jakmania. Meski tanpa didukung langsung mereka, dia tetap menargetkan Persija Jakarta bisa mengalahkan Arema FC.

