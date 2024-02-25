Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kemenangan atas Vietnam di Piala Asia 2023 Jadi Momen Terbaik Justin Hubner Bersama Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:04 WIB
Kemenangan atas Vietnam di Piala Asia 2023 Jadi Momen Terbaik Justin Hubner Bersama Timnas Indonesia
Timas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

WOLVERHAMPTON - Justin Hubner mengungkap momen terbaik bersama Timnas Indonesia. Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu memilih kemenangan Skuad Garuda atas Vietnam di Piala Asia 2023 lalu sebagai salah satu momen terbaiknya.

Ya, Justin Hubner menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berusia 20 tahun itu bermain penuh sepanjang turnamen, dengan empat penampilan bersama Skuad Garuda.

Meskipun tidak mencetak gol, Justin sempat masuk dalam tim terbaik matchday kedua babak grup. Saat itu, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam (1-0) lewat penalti Asnawi Mangkualam.

Justin mengatakan, mengalahkan Vietnam adalah momen terbaik Timnas Indonesia di Piala Asia. Mengingat, The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- merupakan rival Skuad Garuda.

"Menang melawan Vietnam adalah hal terbaik bagi kami di Piala Asia. Indonesia dan Vietnam adalah rival, jadi kami mendapat banyak pesan yang menyatakan bahwa kami tidak boleh kalah melawan Vietnam," ungkap Justin dikutip dari laman resmi Wolves, Minggu (25/2/2024).

“Kami memenangkan pertandingan melalui penalti, 1-0. Setelah pertandingan, saya menjadi bagian dari Tim Terbaik Minggu Ini, jadi itu merupakan sorotan besar bagi saya dan saya sangat bangga," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652907/uinsgd-dan-unj-juara-campus-league-futsal-the-nationals-2025-njo.webp
UINSGD dan UNJ Juara Campus League Futsal The Nationals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/liverpool_vs_leeds_united.jpg
Fans Liverpool Tunjuk Satu Biang Kerok yang Bikin Tim Kesayangan Diimbangi Leeds United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement