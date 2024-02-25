Kemenangan atas Vietnam di Piala Asia 2023 Jadi Momen Terbaik Justin Hubner Bersama Timnas Indonesia

Timas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

WOLVERHAMPTON - Justin Hubner mengungkap momen terbaik bersama Timnas Indonesia. Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu memilih kemenangan Skuad Garuda atas Vietnam di Piala Asia 2023 lalu sebagai salah satu momen terbaiknya.

Ya, Justin Hubner menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berusia 20 tahun itu bermain penuh sepanjang turnamen, dengan empat penampilan bersama Skuad Garuda.

Meskipun tidak mencetak gol, Justin sempat masuk dalam tim terbaik matchday kedua babak grup. Saat itu, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam (1-0) lewat penalti Asnawi Mangkualam.

Justin mengatakan, mengalahkan Vietnam adalah momen terbaik Timnas Indonesia di Piala Asia. Mengingat, The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- merupakan rival Skuad Garuda.

"Menang melawan Vietnam adalah hal terbaik bagi kami di Piala Asia. Indonesia dan Vietnam adalah rival, jadi kami mendapat banyak pesan yang menyatakan bahwa kami tidak boleh kalah melawan Vietnam," ungkap Justin dikutip dari laman resmi Wolves, Minggu (25/2/2024).

“Kami memenangkan pertandingan melalui penalti, 1-0. Setelah pertandingan, saya menjadi bagian dari Tim Terbaik Minggu Ini, jadi itu merupakan sorotan besar bagi saya dan saya sangat bangga," tambahnya.