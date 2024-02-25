Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Keturunan Inggris Ini Siap Berjuang demi Tampil di Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |15:05 WIB
Penyerang Keturunan Inggris Ini Siap Berjuang demi Tampil di Timnas Indonesia
Jack Brown (tengah) saat bermain untuk Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG - Jack Brown mengaku senang bisa kembali mendapat menit bermain bersama Persita Tangerang. Dia tampil saat Pendekar Cisadane menghadapi Persebaya Surabaya di Indomilk Arena, Jumat (23/2/2024) pada laga lanjutan pekan ke-25 Liga 1 2023-2024.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim harus puas berbagi angka usai laga berakhir sama kuat 1-1

"Persebaya tim yang sangat kuat, saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih yang telah memberi saya kesempatan," buka Jack dalam sesi jumpa pers pasca laga.

Usai pertandingan, Jack Brown mendapat pertanyaan terkait peluangnya dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemain keturunan Inggris itu enggan berpikir lebih jauh.

Namun di sisi lain, Jack Brown berambisi untuk bisa terus meningkatkan permainannya di lapangan. Pemain 21 tahun itu terlihat jelas masih berhasrat untuk bisa mendapat kepercayaan di Timnas Indonesia.

"Saya selalu berlatih setelah cedera lama, saya selalu kerja keras di setiap sesi latihan. Saya setiap hari ada perkembangan, saya tidak mau fokus terlalu jauh, namun ingin fokus untuk besok. Latihan kedepan dan untuk meningkatkan performa lagi," ujarnya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652845/hasil-sepak-bola-putri-sea-games-2025-indonesia-hancurkan-singapura-31-ibl.webp
Hasil Sepak Bola Putri SEA Games 2025: Indonesia Hancurkan Singapura 3-1Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/ayah_pratama_arhan_meninggal_dunia.jpg
Timnas Indonesia Berduka! Pemain hingga Indra Sjafri Kirim Doa untuk Almarhum Ayah Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement