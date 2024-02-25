Penyerang Keturunan Inggris Ini Siap Berjuang demi Tampil di Timnas Indonesia

Jack Brown (tengah) saat bermain untuk Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

TANGERANG - Jack Brown mengaku senang bisa kembali mendapat menit bermain bersama Persita Tangerang. Dia tampil saat Pendekar Cisadane menghadapi Persebaya Surabaya di Indomilk Arena, Jumat (23/2/2024) pada laga lanjutan pekan ke-25 Liga 1 2023-2024.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim harus puas berbagi angka usai laga berakhir sama kuat 1-1

"Persebaya tim yang sangat kuat, saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih yang telah memberi saya kesempatan," buka Jack dalam sesi jumpa pers pasca laga.

Usai pertandingan, Jack Brown mendapat pertanyaan terkait peluangnya dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemain keturunan Inggris itu enggan berpikir lebih jauh.

Namun di sisi lain, Jack Brown berambisi untuk bisa terus meningkatkan permainannya di lapangan. Pemain 21 tahun itu terlihat jelas masih berhasrat untuk bisa mendapat kepercayaan di Timnas Indonesia.

"Saya selalu berlatih setelah cedera lama, saya selalu kerja keras di setiap sesi latihan. Saya setiap hari ada perkembangan, saya tidak mau fokus terlalu jauh, namun ingin fokus untuk besok. Latihan kedepan dan untuk meningkatkan performa lagi," ujarnya lagi.