Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Putus dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Terima Rp1,68 Miliar per Bulan dan Rumah Mewah di Madrid

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |13:58 WIB
Putus dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Terima Rp1,68 Miliar per Bulan dan Rumah Mewah di Madrid
Georgina Rodriguez saat merayakan ulang tahun bersama Cristiano Ronaldo dan anak-anak tercinta (Foto: Instagram)
A
A
A

GEORGINA Rodriguez dikabarkan bakal mendapat uang sebesar Rp1,68 miliar per bulan jika putus dari kekasihnya, Cristiano Ronaldo. Hal itu, tertulis pada perjanjian yang ditanda tangani keduanya.

Dilansir dari laman Marca, Minggu (25/2/2024), Georgina bukan hanya mendapat uang bulanan dengan angka yang fantastis. Dia juga akan mendapat sebuah rumah mewah yang terletak di Madrid.

 

Ya, rumah utama Ronaldo yang ada di La Finca, Madrid, Spanyol dipastikan akan menjadi milik Georgina jika nantinya mereka berpisah. Tak hanya itu, seperti yang disebutkan di atas, Ronaldo juga akan memberi uang bulanan seumur hidup kepada Georgina sebesar 100 ribu euro atau sekira Rp1,6 miliar.

Perjanjian ini dibuat kala Georgina mengandung buah hati pertamanya dengan Ronaldo. Momen itu tepatnya terjadi pada tahun 2017 lalu.

Seperti diketahui, kisah asmara Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez tentunya sudah bukan rahasia lagi. Hubungan mereka kerap jadi sorotan karena selalu terlihat mesra dalam berbagai kesempatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652315/analisis-kekuatan-grup-piala-dunia-2026-siapa-untung-siapa-buntung-wau.webp
Analisis Kekuatan Grup Piala Dunia 2026: Siapa Untung, Siapa Buntung?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/menpora_ri_erick_thohir_resmi_membuka_indonesia_sp.jpg
Erick Thohir Resmi Buka ISS 2025, Tekankan Transformasi Besar Olahraga Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement