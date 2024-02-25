Putus dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Terima Rp1,68 Miliar per Bulan dan Rumah Mewah di Madrid

GEORGINA Rodriguez dikabarkan bakal mendapat uang sebesar Rp1,68 miliar per bulan jika putus dari kekasihnya, Cristiano Ronaldo. Hal itu, tertulis pada perjanjian yang ditanda tangani keduanya.

Dilansir dari laman Marca, Minggu (25/2/2024), Georgina bukan hanya mendapat uang bulanan dengan angka yang fantastis. Dia juga akan mendapat sebuah rumah mewah yang terletak di Madrid.

Ya, rumah utama Ronaldo yang ada di La Finca, Madrid, Spanyol dipastikan akan menjadi milik Georgina jika nantinya mereka berpisah. Tak hanya itu, seperti yang disebutkan di atas, Ronaldo juga akan memberi uang bulanan seumur hidup kepada Georgina sebesar 100 ribu euro atau sekira Rp1,6 miliar.

Perjanjian ini dibuat kala Georgina mengandung buah hati pertamanya dengan Ronaldo. Momen itu tepatnya terjadi pada tahun 2017 lalu.

Seperti diketahui, kisah asmara Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez tentunya sudah bukan rahasia lagi. Hubungan mereka kerap jadi sorotan karena selalu terlihat mesra dalam berbagai kesempatan.