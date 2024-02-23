5 Pemain Ini Kurang Jam Terbang Padahal Kerap Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Striker Potensial

Muhammad Riyandi termasuk jarang mendapat menit bermain di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@m.riyandi_1)

BERIKUT lima pemain yang kurang jam terbang padahal kerap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan ada yang hanya jadi penghangat bangku cadangan.

Shin tercatat sudah empat tahun menangani Timnas Indonesia. Selama itu pula, sudah puluhan pemain yang dipanggil untuk masuk Skuad Garuda.

Akan tetapi, ada lima pemain yang kurang jam terbang selama Timnas Indonesia diasuh Shin. Padahal, nama mereka kerap tertera di daftar skuad. Siapa saja?

5 Pemain yang Kurang Jam Terbang Padahal Kerap Dipanggil Timnas Indonesia

5. Syahrul Trisna Fadillah

Kiper Persikabo 1973 ini merupakan andalan pelapis di skuad Timnas Indonesia. Syahrul sudah dipanggil sejak Piala AFF 2020 (diselenggarakan pada 2021).

Sayangnya, kiper berusia 28 tahun itu baru tujuh kali tampil bersama Tim Merah Putih. Ia sempat masuk proyeksi di Piala Asia 2023, tetapi kemudian mengalami cedera.

4. Muhammad Riyandi

Selain Syahrul, kiper Persis Solo ini juga kurang mendapat menit bermain di Timnas Indonesia. Riyandi bahkan sama sekali tidak diturunkan sepanjang Piala Asia 2023.

Sejauh ini, kiper berusia 24 tahun itu baru turun lima kali di bawah mistar gawang. Padahal, ia kerap dipanggil oleh Shin ke skuad Timnas Indonesia.