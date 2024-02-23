Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hokky Caraka Dihinggapi Dilema, Bela Timnas Indonesia U-23 atau Patuh dengan Pelatih PSS Sleman

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:40 WIB
Hokky Caraka Dihinggapi Dilema, Bela Timnas Indonesia U-23 atau Patuh dengan Pelatih PSS Sleman
Hokky Caraka dilema memperkuat Timnas Indonesia U-23 atau klub (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang PSS Sleman, Hokky Caraka, dibuat dilema setelah sang pelatih Risto Vidakovic memutuskan tak ingin melepasnya ke Timnas Indonesia U-23. Ia mengatakan akan mengikuti perintah klub, namun di satu sisi ingin bela Timnas Indonesia U-23.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Ajang tersebut bergulir disaat kompetisi Liga 1 2023-2024 masih berjalan.

Hokky Caraka

Ditambah lagi, ajang tersebut juga bukan agenda resmi FIFA sehingga masing-masing klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya. Situasi ini jelas akan membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong semakin pusing.

Hokky pun dilema dengan situasi tersebut. Striker langganan dipanggil Shin itu mengatakan akan patuh mengikuti perintah pelatih dan klub. Walau pun, di satu sisi, pemain asal Yogyakarta itu sangat ingin memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23.

“Kami juga ngikut perintah pelatih dan manajemen,” kata Hokky saat ditemui awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion PTIK, Jakarta, dikutip pada Jumat (23/2/2024).

“Mungkin dua-duanya (PSS Sleman dan Timnas) sama-sama di hati saya. Jadi mungkin lebih berat ke timnas,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651471/eng-hian-raih-emas-sea-games-2025-memang-wajib-tapi-banyak-faktor-penentu-fse.webp
Eng Hian: Raih Emas SEA Games 2025 Memang Wajib, Tapi Banyak Faktor Penentu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/jonatan_christie_resmi_mendapat_dukungan_sponsor_d.jpg
Jonatan Christie Gaet Sponsor Elite untuk Modal Tempur di Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement