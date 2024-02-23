Hokky Caraka Dihinggapi Dilema, Bela Timnas Indonesia U-23 atau Patuh dengan Pelatih PSS Sleman

JAKARTA - Penyerang PSS Sleman, Hokky Caraka, dibuat dilema setelah sang pelatih Risto Vidakovic memutuskan tak ingin melepasnya ke Timnas Indonesia U-23. Ia mengatakan akan mengikuti perintah klub, namun di satu sisi ingin bela Timnas Indonesia U-23.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Ajang tersebut bergulir disaat kompetisi Liga 1 2023-2024 masih berjalan.

Ditambah lagi, ajang tersebut juga bukan agenda resmi FIFA sehingga masing-masing klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya. Situasi ini jelas akan membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong semakin pusing.

Hokky pun dilema dengan situasi tersebut. Striker langganan dipanggil Shin itu mengatakan akan patuh mengikuti perintah pelatih dan klub. Walau pun, di satu sisi, pemain asal Yogyakarta itu sangat ingin memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23.

“Kami juga ngikut perintah pelatih dan manajemen,” kata Hokky saat ditemui awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion PTIK, Jakarta, dikutip pada Jumat (23/2/2024).

“Mungkin dua-duanya (PSS Sleman dan Timnas) sama-sama di hati saya. Jadi mungkin lebih berat ke timnas,” sambungnya.