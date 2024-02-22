Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Tujuh Pemain Persib Bandung Tak Dibawa Bojan Hodak Hadapi Barito Putera

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |04:48 WIB
Liga 1 2023-2024: Tujuh Pemain Persib Bandung Tak Dibawa Bojan Hodak Hadapi Barito Putera
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG - Bojan Hodak membocorkan daftar pemain Persib Bandung yang tidak dibawa untuk laga kontra Barito Putera. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Jumat (23/2/2024).

Bojak Hodak terpaksa meninggalkan tujuh pemain untuk menghadapi laga ke-25 Liga 1 2023-2024 ini. Tiga di antaranya merupakan kiper yang masing-masing adalah Fitrul Dwi Rustapa, Sheva Sanggasi dan Fitrah Maulana.

Sementara empat pemain lainnya yang ditinggalkan adalah Edo Febriansah yang karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Lalu Achmad Jufriyanto karena harus menjalani lisensi kepelatihan B AFC.

“Ferdinsyah sakit, dia mengalami demam. Mungkin dia akan absen selama dua hari ke depan dan Abdul Aziz yang tidak dibawa ke Yogyakarta. Jadi kami membawa 21 pemain ke Yogyakarta,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (21/2/2024).

Pelatih berkepala plontos ini memastikan ke-21 pemain yang disiapkan, beberapa di antaranya terdapat pemain yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain. Seperti halnya Zalnando hingga Muhammad Adzikry Fadlillah.

“Ini adalah pemain yang jarang bermain. Mereka selalu melakukan latihan ekstra, latihan fisik esktra dan saat kita melakukan pemulihan dia juga melakukan latihan ekstra,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
