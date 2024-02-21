Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: 2 Pemain Keturunan Tertarik Perkuat Timnas Wanita Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |23:27 WIB
Breaking News: 2 Pemain Keturunan Tertarik Perkuat Timnas Wanita Indonesia
Noa Leatomu dan Estelle Loupatty tertarik untuk memperkuat Timnas Wanita Indonesia (Foto: Instagram/Shetalentnesia)
A
A
A

DUA pemain keturunan tertarik untuk memperkuat Timnas Wanita Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Noa Leatomu dan Estelle Loupatty.

Kabar tersebut diketahui dari salah satu unggahan akun Instagram footballtalentasia. Noa Leatomu diketahui bermain untuk klub Belgia, KRC Genk sementara Estelle Loupatty berseragam SC Telstar di Liga Belanda.

"Dua pemain tertarik untuk bergabung ke Timnas Wanita Indonesia di level internasional," tulis akun footballtalentasia.

"Noa Leatomu (20) - KRC Genk dan Estelle Loupatty (20) - SC Telstar/. Baru-baru ini FA Indonesia telah mengumumkan pelatih kepala baru untuk menangani Garuda Pertiwi. Ini juga harus mencari bakat di berbagai negara," lanjut tulisan tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Wanita Indonesia memang tengah melakukan pembenahan. Selain akan kedatangan pemain naturalisasi, skuad Timnas Wanita Indonesia juga baru saja menggantikan posisi kepala pelatih tim.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki, sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia yang baru di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024 pagi WIB. Eks presiden Inter Milan itu menaruh harapan besar kepada sang pelatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186752/timnas_putri_indonesia_vs_taiwan-HPit_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Laga Uji Coba: Claudia Scheunemann Cs Kalah 0-5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186739/timnas_putri_indonesia-qmQp_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186129/timnas_putri_indonesia-0J6w_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Nepal di Laga Uji Coba Jelang SEA Games 2025: Comeback, Garuda Pertiwi Menang 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186101/timnas_putri_indonesia-Oh9a_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Nepal: Vivi Oktavia Riski Cetak Gol Bunuh Diri, Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651147/jonatan-christie-absen-di-sea-games-2025-karena-pilih-tampil-bwf-world-tour-finals-wfc.webp
Jonatan Christie Absen di SEA Games 2025 karena Pilih Tampil BWF World Tour Finals
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Terungkap! Begini Cara PSSI Cetak Generasi Emas Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement