Breaking News: 2 Pemain Keturunan Tertarik Perkuat Timnas Wanita Indonesia

DUA pemain keturunan tertarik untuk memperkuat Timnas Wanita Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Noa Leatomu dan Estelle Loupatty.

Kabar tersebut diketahui dari salah satu unggahan akun Instagram footballtalentasia. Noa Leatomu diketahui bermain untuk klub Belgia, KRC Genk sementara Estelle Loupatty berseragam SC Telstar di Liga Belanda.

"Dua pemain tertarik untuk bergabung ke Timnas Wanita Indonesia di level internasional," tulis akun footballtalentasia.

"Noa Leatomu (20) - KRC Genk dan Estelle Loupatty (20) - SC Telstar/. Baru-baru ini FA Indonesia telah mengumumkan pelatih kepala baru untuk menangani Garuda Pertiwi. Ini juga harus mencari bakat di berbagai negara," lanjut tulisan tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Wanita Indonesia memang tengah melakukan pembenahan. Selain akan kedatangan pemain naturalisasi, skuad Timnas Wanita Indonesia juga baru saja menggantikan posisi kepala pelatih tim.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki, sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia yang baru di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024 pagi WIB. Eks presiden Inter Milan itu menaruh harapan besar kepada sang pelatih.