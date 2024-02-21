Delapan Laga Tanpa Kemenangan, Eduardo Almeida Minta RANS Nusantara Bangkit saat Hadapi Arema FC

Para pemain RANS Nusantara FC di sesi latihan bersama (Foto: Instagram/RANS Nusantara FC)

YOGYAKARTA – RANS Nusantara diminta bangkit saat menghadapi Arema FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Magenta Force -julukan RANS Nusantara-belum meraih kemenangan di delapan laga terakhir.

Berkaca pada catatan tersebut, Eduardo Almeida, ingin timnya menjadiklan laga kontra Arema FC sebagai momentum untuk bangkit. Oleh karena itu, dia ingin para pemainnya tampil mati-matian di laga nanti.

RANS akan menjamu Arema dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2023/2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta, pada Kamis (22/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Namun, RANS datang dengan catatan buruk ke laga tersebut setelah gagal meraih satupun kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir mereka di Liga 1 2023/2024. Kali terakhir mereka menang adalah pada akhir Oktober tahun lalu ketika membungkam Persija Jakarta dengan skor 2-1.

Selepas itu, The Prestige Phoenix -julukan RANS- bermain imbang empat kali dan menelan kekalahan empat kali. Alhasil, mereka turun ke peringkat delapan klasemen sementara Liga 1 2023/2024 dengan raihan 33 poin dari 24 laga.

Di sisi lain, Arema tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Saat ini mereka duduk di peringkat 16 klasemen dengan torehan 21 poin dari 24 laga, terpaut lima angka dari Persita Tangerang yang berada tepat di atas mereka.