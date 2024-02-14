Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggila di Manchester United, Rasmus Hojlund Dikabarkan Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |17:10 WIB
Menggila di Manchester United, Rasmus Hojlund Dikabarkan Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2024
Rasmus Hojlund dikabarkan masuk radar Real Madrid. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MENGGILA di Manchester United, Rasmus Hojlund dikabarkan gabung Real Madrid pada musim panas 2024. Penyerang asal Denmark itu dijadikan Real Madrid sebagai alternatif ketika mereka gagal mendapatkan jasa Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain (PSG).

Rasmus Hojlund memang tampil oke bersama Manchester United musim ini. Setelah diboyong dari Atalanta seharga 73,9 juta pounds atau sekira Rp1,44 triliun, ia telah mengemas 11 gol dari 29 pertandingan di semua kompetisi.

Rasmus Hojlund

(Rasmus Hojlund kabarnya diincar Real Madrid. (Foto: REUTERS)

Striker Timnas Denmark ini mulai menemukan sentuhannya di Old Trafford setelah sempat mengalami kesulitan. Menurut media Spanyol, Defensa Central, perwakilan dari Madrid, Juni Calafat, ditugaskan memantau Rasmus Hojlund dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, sang striker tampaknya telah mengungkapkan perasaannya dengan jelas tentang potensi transfernya dari Manchester United. Pada Agustus 2023 lalu, Ramus Hojlund mengatakan bahwa ia tidak berniat meninggalkan Old Trafford dan ingin meraih gelar juara.

“Jarang sekali Anda mendapatkan semuanya dalam satu paket, tapi menurut saya semuanya terjadi begitu saja antara saya dan Manchester United. Ini adalah pertandingan yang sempurna," ujar Hojlund, dikutip dari Sportbible, Rabu (14/2/2024).

“Saat ini klub sedang melalui proses, dan saya sangat ingin menjadi bagian darinya. Ini juga mengapa saya memilih datang ke sini sekarang, karena saya merasa bisa berkembang bersama klub, dan mudah-mudahan kami bisa memenangkan banyak trofi bersama," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
