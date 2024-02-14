Persebaya Surabaya Seret Gol, Paul Munster Beri Latihan Khusus ke Lini Serang

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, cukup kecewa dengan seretnya gol di Liga 1 2023-2024. Ia lalu memberi latihan khusus kepada lini serang Bajul Ijo.

Minimnya jumlah gol yang dilesakkan Persebaya Surabaya membuat Munster harus berpikir keras. Ya, hingga pekan 24 Liga 1 2023-2024, tim asal Surabaya ini baru mencetak 25 gol.

Padahal, jika dilihat dari statistik, Bajul Ijo melakukan 85 tendangan yang mengarah ke gawang dari 189 percobaan. Itu artinya, setiap satu gol dihasilkan dari tiga percobaan ke gawang atau satu gol per pertandingan.

Sejak ditangani Munster, Persebaya baru mencetak dua gol dari dua laga saat melawan PSIS Semarang dan Bhayangkara FC. Hal ini membuat sang pelatih melakukan sesi latihan khusus untuk penyelesaian akhir ke para pemainnya.

Latihan ini dilakukan untuk mengasah skill dan kemampuan para pemain lini depannya. Tak hanya legiun asing seperti Paulo Henrique, Bruno Moreira, dan Robson Duarte, pemain lokal seperti Oktafianus Fernando, Wildan Ramdhani, dan Chandra Waskito, juga ikut latihan khusus.

Munster mengakui memberi latihan khusus bagi para pemainnya di tengah produktivitas gol yang menurun. Sesi ini juga disiapkan menjelang lawan Persita Tangerang pada Jumat 23 Februari 2024.