HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung Ribut di Sesi Latihan, Sampai Lepaskan Cekikan!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |15:17 WIB
2 Pemain Persib Bandung Ribut di Sesi Latihan, Sampai Lepaskan Cekikan!
Bojan Hodak wajarkan keributan yang melibatkan 2 pemain Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

DUA pemain Persib Bandung, Alberto Rodriguez dan Ferdiansyah ribut di sesi latihan yang dilangsungkan di Stadion Sidolig, Bandung, pada Selasa (13/2/2024). Keributan melibatkan keduanya karena terlibat adu fisik yang keras saat latihan.

Bahkan menurut pantauan tim MNC Portal Indonesia di lapangan, Ferdiansyah sempat mendapat cekikan dari Alberto Rodriguez. Beruntung, perselisihan tak berlangsung lama setelah rekan-rekan setimnya melerainya. Hanya saja karena insiden di atas, sesi latihan pun dihentikan lebih cepat.

Alberto Rodriguez

(Alberto Rodriguez ribut dengan Ferdiansyah. (Foto: Instagram/@persib)

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan pada latihan kali ini, para pemainnya lebih ditekankan pada penyelesaian akhir. Hal itu termasuk dilakukan banyak tembakan ke arah gawang.

“Di sesi akhir, kami melakukan latihan dengan ruang yang sempit dan lebih ketat,” kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini harus menghentikan sesi latihan lebih cepat. Salah satunya terjadi karena terjadi perselisihan pemain antara Alberto Rodriguez dan Ferdiansyah.

“Pemain terlihat terlalu antusias dan ada tekel yang berbahaya. Tapi, itu juga artinya bagus karena pemain bertarung untuk mendapatkan kesempatan menjadi starter,” tegas juru taktik asal Kroasia ini.

