Mantan Pemain Barcelona Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Vietnam, Timnas Indonesia dalam Bahaya!

MANTAN pemain Barcelona segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Vietnam. Pemain yang dimaksud adalah pesepakbola asal Brasil, Hendrio Araujo.

Menurut laporan Bongda, Hendrio Araujo bersama dua pesepakbola lain asal Brasil yang mentas di Liga Vietnam, Marlon Rangel dan Rafaelson tertarik memperkuat Timnas Vietnam. Namun, berhubung tidak memiliki darah Vietnam, nama-nama ini mesti menjalani proses naturalisasi.

(Timnas Vietnam akan diperkuat pemain naturalisasi dalam waktu dekat. (Foto: REUTERS)

Jika ukurannya aturan di Indonesia, seorang pesepakbola asing yang ingin dinaturalisasi harus tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Andai aturan di Indonesia dan Vietnam sama, tiga nama di atas belum bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Vietnam dalam waktu dekat.

Sebab, ketiganya belum ada yang sampai lima tahun tinggal di Vietnam. Marlon Rangel baru satu tahun berada di Negeri Paman Ho.

Rafaelson yang kini berusia 29 tahun, jadi yang paling lama berada di Vietnam. Ia sudah empat tahun tinggal di Vietnam, alias menunggu satu tahun lagi.

Bagaimana dengan Hendrio Araujo yang berusia 29 tahun? Gelandang serang Nam Dinh FC ini baru tiga tahun membela Timnas Vietnam. Berbicara Hendrio Araujo, pemain yang satu ini bukanlah pesepakbola sembarangan.