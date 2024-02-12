Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keseriusan Nathan Tjoe-A-On Jadi WNI Diragukan, Shin Tae-yong Diminta Turun Tangan untuk Datang ke Belanda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |15:25 WIB
Keseriusan Nathan Tjoe-A-On Jadi WNI Diragukan, Shin Tae-yong Diminta Turun Tangan untuk Datang ke Belanda!
Keseriusan Nathan Tjoe-A-On jadi WNI mulai diragukan. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, sangat yakin dalam waktu dekat Nathan Tjoe-A-On akan datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya saja, Bung Ropan –sapaan akrab Ronny Pangemanan– menyampaikan sejumlah nada sumbang yang sampai di telinganya.

Ia mengatakan mulai ada yang meragukan keseriusan Nathan Tjoe-A-On mendapatkan paspor Indonesia . Sebab, dijadwalkan mengambil sumpah WNI bareng Jay Idzes pada 28 Desember 2023, fullback kiri 22 tahun itu tak kunjung datang ke Indonesia hingga kini.

Nathan Tjoe saat mengunjungi SUGBK pada Oktober 2023. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

“Saya rasa Nathan Tjoe akan datang ke Indonesia. Soalnya sudah banyak yang bertanya-tanya, ini Nathan Tjoe serius engga sih menjadi Warga Negara Indonesia? ,” kata Bung Ropan menyampaikan keluhan yang disampaikan pencinta sepakbola Tanah Air kepadanya, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan.

“Soalnya kan sudah terlalu lama seharusnya tanggal 28 Desember 2023 mengambil sumpah dengan Jay Idzes, tapi ini Januari sudah lewat dan masuk ke Februari. Kemudian masuk ke Maret dan karena itu banyak yang menanyakan keseriusannya,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

Karena itu, Bung Ropan berharap PSSI segera berkomunikasi dengan kubu Nathan Tjoe-A-On maupun sang klub, SC Heerenveen. Sebab, tenaga Nathan Tjoe-A-On dibutuhkan saat Timnas Indonesia dua kali bertemu Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

“Masa iya dia ambil 1-2 hari engga bisa. Sekarang tinggal PSSI sendiri untuk berkomunikasi menanyakan hal itu dengan pihak Nathan dan Klub,” kata Bung Ropan.

Halaman:
1 2
      
