Tambah Porsi Latihan, Marc Klok Ogah Terjebak di Zona Nyaman

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, ogah berada di zona nyaman. Alhasil, ia memutuskan untuk menambah program usai sesi latihan tim berakhir.

“Saya pikir kita tidak bisa tetap diam di zona nyaman saja. Saya mau perbaiki dan harus mendorong diri sendiri untuk menaikkan diri ke level yang berikutnya,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).

Gelandang kelahiran Belanda ini mengakuilatihan tambahan itu harus semakin dilakukan setelah merasakan pertandingan bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Menurutnya, level internasional sangat berbeda dengan Indonesia.

“Ini bukan saya mengkritik, tapi saya membuka mata saya sendiri dan melihat kalau mau menjadi yang terbaik di Liga 1 atau mau ke luar negeri, saya tidak bisa nyaman di posisi ini. Saya harus mendorong diri untuk mencapai level yang lebih tinggi,” tegas Klok.

Karena itu, Klok merasa memerlukan latihan tambahan agar penampilannya di lapangan mengalami peningkatan. Pemain berusia 30 tahun itu siap melawan rasa capek.

“Selesai latihan itu mungkin kita capek, tapi itu mungkin hanya di pola pikir. Saya bilang ke diri sendiri, saya belum capek dan ayo tambah lagi, nanti ikut akan naik sendiri untuk fisik. Jadi itu alasannya,” beber eks pemain PSM Makassar itu.