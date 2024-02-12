Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tambah Porsi Latihan, Marc Klok Ogah Terjebak di Zona Nyaman

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |22:12 WIB
Tambah Porsi Latihan, Marc Klok Ogah Terjebak di Zona Nyaman
Marc Klok tak mau terjebak dalam zona nyaman (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, ogah berada di zona nyaman. Alhasil, ia memutuskan untuk menambah program usai sesi latihan tim berakhir.

“Saya pikir kita tidak bisa tetap diam di zona nyaman saja. Saya mau perbaiki dan harus mendorong diri sendiri untuk menaikkan diri ke level yang berikutnya,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).

Marc Klok

Gelandang kelahiran Belanda ini mengakuilatihan tambahan itu harus semakin dilakukan setelah merasakan pertandingan bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Menurutnya, level internasional sangat berbeda dengan Indonesia.

“Ini bukan saya mengkritik, tapi saya membuka mata saya sendiri dan melihat kalau mau menjadi yang terbaik di Liga 1 atau mau ke luar negeri, saya tidak bisa nyaman di posisi ini. Saya harus mendorong diri untuk mencapai level yang lebih tinggi,” tegas Klok.

Karena itu, Klok merasa memerlukan latihan tambahan agar penampilannya di lapangan mengalami peningkatan. Pemain berusia 30 tahun itu siap melawan rasa capek.

“Selesai latihan itu mungkin kita capek, tapi itu mungkin hanya di pola pikir. Saya bilang ke diri sendiri, saya belum capek dan ayo tambah lagi, nanti ikut akan naik sendiri untuk fisik. Jadi itu alasannya,” beber eks pemain PSM Makassar itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647655/atlet-biliar-ri-menuju-next-level-ketum-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-sport-science-kompetisi--konsentrasi-jadi-kunci-mxd.webp
Atlet Biliar RI Menuju Next Level, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Sport Science, Kompetisi & Konsentrasi Jadi Kunci!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/sassuolo_bermain_imbang_2_2_saat_menjamu_pisa_pada.jpg
Hasil Liga Italia: Jay Idzes Starter, Sassuolo Gagalkan Kemenangan Pisa secara Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement