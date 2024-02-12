Jelang Pilpres 2024, 2 Pemain Naturalisasi Persib Bandung Sampaikan Harapannya

BANDUNG - Dua pemain naturalisasi Persib Bandung turut menyampaikan harapan untuk Presiden RI yang baru jelang Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Keduanya adalah Marc Klok dan Victor Igbonefo.

Menurut Klok, saat ini Indonesia dalam proses yang meningkat. Bahkan, ia merasa semuanya membuat negara tercintanya ini semakin membaik.

“Dari ekonomi, lalu sepak bola juga menjadi lebih bagus,” ungkap Klok di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).

Karena itu, gelandang kelahiran Belanda ini berharap Indonesia bisa semakin maju dan bagus siapa pun Presiden RI yang terpilih nanti. Ada pun pemilihan umum 2024 (Pemilu 2024) akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024.

“Saya tidak banyak mengikuti politik dan tidak tahu semua kandidat mengenai apa harapan mereka, tapi cuma saya pikir yang penting negara kita naik terus dan siapa pun yang menang nanti semoga dia kasih yang terbaik buat negara,” harap Klok.

Harapan yang sama diungkapkan Igbonefo. Bek kelahiran Nigeria ini melihat pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup bagus.