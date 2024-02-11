Hasil PSG vs Lille di Liga Prancis 2023-2024: Les Parisiens Menang Comeback 3-1

HASIL PSG vs Lille di Liga Prancis 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Les Parisiens -julukan PSG- sukses meraih kemenangan secara comeback dengan skor 2-1.

Laga PSG vs Lille digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Minggu (11/2/2024) dini hari WIB. PSG harus tertinggal lebih dahulu pada laga ini. Tetapi, mereka berhasil comeback berkat gol Goncalo Ramos (10’), Randal Kolo Muani (80’), dan juga gol bunuh diri Alexsandro (17’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Berlaga di markas PSG, Lille tampak tak gentar sedikit pun. Mereka bahkan memulai pertandingan dengan begitu apik.

Laga baru berjalan 6 menit, Lille sudah berhasil membuka keunggulan. Ialah Yusuf Yazici yang mencatatkan namanya di papan skor. Lille pun unggul 1-0!

PSG yang tertinggal tak tinggal diam. Mereka langsung bereaksi untuk mencetak gol balasan demi menyamakan kedudukan.

Usaha PSG pun berbuah manis. Hanya selang 4 menit dari gol perdana Lille, PSG berhasil mencetak gol balasan lewat aksi Goncalo Ramos. Dia berhasil memanfaatkan dengan baik umpan dari Ousmane Dembele. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Setelah itu, duel berjalan lebih sengit. Tetapi, PSG akhirnya bisa berbalik unggul. Kali ini, mereka berhasil membobol gawang Lille karena gol bunuh diri Alexsandro Ribeiro pada menit ke-17.

Hendak menghalau tendangan keras dari luar kotak penalti, Ribeiro malah membuat bola mengarah ke gawang Lille yang gagal dihalau oleh Lucas Chevalier. PSG pun berbalik unggul 2-1. Skor ini terjaga hingga akhir babak pertama.