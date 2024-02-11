Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil PSG vs Lille di Liga Prancis 2023-2024: Les Parisiens Menang Comeback 3-1

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |05:00 WIB
Hasil PSG vs Lille di Liga Prancis 2023-2024: Les Parisiens Menang Comeback 3-1
Laga PSG vs Lille di Liga Prancis 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL PSG vs Lille di Liga Prancis 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Les Parisiens -julukan PSG- sukses meraih kemenangan secara comeback dengan skor 2-1.

Laga PSG vs Lille digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Minggu (11/2/2024) dini hari WIB. PSG harus tertinggal lebih dahulu pada laga ini. Tetapi, mereka berhasil comeback berkat gol Goncalo Ramos (10’), Randal Kolo Muani (80’), dan juga gol bunuh diri Alexsandro (17’).

PSG vs Lille

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Berlaga di markas PSG, Lille tampak tak gentar sedikit pun. Mereka bahkan memulai pertandingan dengan begitu apik.

Laga baru berjalan 6 menit, Lille sudah berhasil membuka keunggulan. Ialah Yusuf Yazici yang mencatatkan namanya di papan skor. Lille pun unggul 1-0!

PSG yang tertinggal tak tinggal diam. Mereka langsung bereaksi untuk mencetak gol balasan demi menyamakan kedudukan.

Usaha PSG pun berbuah manis. Hanya selang 4 menit dari gol perdana Lille, PSG berhasil mencetak gol balasan lewat aksi Goncalo Ramos. Dia berhasil memanfaatkan dengan baik umpan dari Ousmane Dembele. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Setelah itu, duel berjalan lebih sengit. Tetapi, PSG akhirnya bisa berbalik unggul. Kali ini, mereka berhasil membobol gawang Lille karena gol bunuh diri Alexsandro Ribeiro pada menit ke-17.

Hendak menghalau tendangan keras dari luar kotak penalti, Ribeiro malah membuat bola mengarah ke gawang Lille yang gagal dihalau oleh Lucas Chevalier. PSG pun berbalik unggul 2-1. Skor ini terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646857/menakar-peluang-timur-kapadze-jadi-pelatih-timnas-indonesia-ivc.webp
Menakar Peluang Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kevin_diks.jpg
Komentar Berkelas Kevin Diks usai Cetak Gol dalam Kemenangan Telak Monchengladbach atas Heidenheim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement