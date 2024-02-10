Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ada Pratama Arhan dan Jesse Lingard, Liga Korea Selatan Disebut Bakal Untung Besar

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |09:38 WIB
Ada Pratama Arhan dan Jesse Lingard, Liga Korea Selatan Disebut Bakal Untung Besar
Jesse Lingard resmi bergabung ke FC Seoul (Foto: Instagram/FC Seoul)
A
A
A

KEHADIRAN Pratama Arhan dan Jesse Lingard di K-League 1 alias kasta tertinggi Liga Korea Selatan 2024 menjadi sorotan media Malaysia, Makan Bola. Mereka menyebut kedua pemain tersebut akan membuat K-League 1 mendapatkan untung besar.

"Liga Premier Korea Selatan, K-League 1 diperkirakan akan meraup untung besar berkat dua bintang baru liga tersebut, Jesse Lingard dan Pratama Arhan," tulis artikel yang dibuat Makan Bola, Jumat (9/2/2024).

Sebagai informasi, Pratama Arhan sebagai bek kiri Timnas Indonesia telah bergabung dengan klub Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC. Tak lama setelah itu, mantan penyerang Manchester United, Jesse Lingard, resmi bergabung dengan FC Seoul yang juga main di kompetisi sama pada Kamis (8/2/2024).

Rupanya, Makan Bola memperkirakan kehadiran Pratama Arhan dan Jesse Lingard bisa membuat K-League 1 karena faktor followers. Pasalnya, dari segi jumlah pengikut di media sosial khususnya Instagram, keduanya memiliki pengikut yang banyak.

Lingard yang merupakan mantan bintang Manchester United memiliki 9,4 juta pengikut di Instagram. Selain faktor followers, statusnya sebagai mantan bintang Inggris dan Setan Merah juga banyak yang ingin melihat bintang berusia 31 tahun itu bersinar bersama FC Seoul.

Imbas positif juga menimpa klub baru Pratama Arhan, Suwon FC. Asisten pelatih Suwon FC, Yoo Yong-jun, mengungkapkan kepindahan bintang Timnas Indonesia itu secara tidak langsung telah mengangkat profil tim K-League 1.

