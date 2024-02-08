Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nikmati Kebersamaan, Alam Ganjar Main Futsal Bareng Komunitas Pemuda Kupang NTT

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |22:09 WIB
Nikmati Kebersamaan, Alam Ganjar Main Futsal Bareng Komunitas Pemuda Kupang NTT
Alam Ganjar main futsal bersama komunitas pemuda NTT (Foto: ist)
A
A
A

KUPANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar terlihat tengah menikmati kebersamaan bersama sejumlah komunitas pemuda yang ada di Kupang. Alam sendiri diketahui diajak bermain futsal bersama sejumlah komunitas yang beras dari berbagai kalangan, seperti pemuda gereja, disabilitas hingga pemain profesional di GOR Flabamora, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/2) malam.

Dalam kesempatannya, Alam terlihat antusias bermain futsal bersama. Sebab, di kedatangan awalnya Alam terlihat tengah berkomunikasi intensi bersama sejumlah pemain.

Sesaat sebelum kick off, putra Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo itu, diajak untuk menyaksikan penampilan modern dance dan tarian khas Kupang. Uniknya, Alam menemukan beberapa anak kecil di tribun dan dengan semangatnya berjoged.

Dirinya lantas mengajak anak tersebut berjoged bersama. Alam pun tampak tertawa dan senang atas interaksinya bersama anak tersebut.

Seusai pertandingan tersebut, Alam mengungkapkan rasa senangnya bisa berkumpul dan memperoleh pengalaman berharga.

