Hasil Drawing Barati Cup Bali 2024, Menpora Dito: Semangat untuk Menjadi Pemuda Juara

JAKARTA - Bangga Merah Putih (Barati) Mendunia menggelar drawing grup 120 tim Sekolah Sepakbola dari 15 provinsi di Indonesia yang akan mengikuti Turnamen Barati Cup 2024 Bali 2-5 Maret mendatang.

Kompetisi sepakbola kelompok usia terbesar di Indonesia ini akan mempertandingkan 3 kelompok umur yaitu 12, 13, dan 14 tahun dan merupakan rangkaian utama program Bangga Merah Putih Mendunia yang telah diresmikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo pada Desember tahun lalu.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Dito Ariotedjo berpesan kepada semua kontestan Indonesia bisa menikmati jalannya turnamen.

"Untuk seluruh adik-adik yang akan berjuang mengikuti seleksi yang diadakan oleh Barati, saya menyampaikan salam semangat, Dan juga saya harap adik-adik dengan penuh keyakinan memiliki kepercayaan diri dan juga semangat untuk menjadi pemuda juara," ucapnya.

Krisna Wisnu Marsis selaku CEO PT Bangga Merah Putih Mendunia menetapkan standar baru pada Barati Cup tahun ini sebagai kompetisi sepakbola kelompok usia terbaik.

“Ada peningkatan total peserta sebanyak dua kali lipat mencapai 2300 orang. Setelah kami cek 26 dari 28 Pemain Skuad Barati yang kami berangkatkan ke Gothia Cup Swedia tahun lalu juga akan meramaikan kembali turnamen tahun ini,” tuturnya.

Untuk mempermudah tahap talent scouting pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Barati 2024 dalam mengikuti kejuaraan World Youth Cup - Gothia Cup di Swedia, Barati menggunakan pendekatan teknologi sport science. Proses scouting dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi kelas dunia, seperti Catapult dan Spiideo.

"Jadi ribuan anak bisa dipantau melalui rekaman kamera dan akan menyajikan statistik untuk membantu scouting yang akan dipimpin oleh Coach Indra Sjafri," ungkap Desty R Nathalia, Direktur Bangga Merah Putih Mendunia.

Predikat provinsi dengan perwakilan terbanyak tahun ini direbut oleh Jawa Barat, dimana tahun lalu didominasi oleh SSB dari tuan rumah Bali. Kemudian pada musim ini juga akan menjadi debut pertama dari dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat bersama Kapuas Khatulistiwa dan Papua diwakili oleh Papua Football Academy.

Sang Juara Grup Kelompok Umur 12 dan 13 Barati Cup Bali 2023 juga hadir kembali untuk menunjukkan performa terbaik pada kelompok umur selanjutnya, sebut saja Akademi Persib Cimahi dari Jawa Barat dan Safin Pati dari Jawa Tengah.

Hasil Drawing Grup 120 Tim

Foto: dok ist





U-12

Grup A: Bintang GFA (Bali), CS Private Soccer (DKI Jakarta), RMF UNY (DI Yogyakarta), Tasbi Medan (Sumatera Utara)