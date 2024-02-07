KMSK Deinze Kagumi Etos Kerja Marselino Ferdinan

DEINZE - KMSK Deinze merasa kagum dengan kerja keras Marselino Ferdinan. Pasalnya, usai memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ia langsung tampil bersama klubnya.

KMSK mengunggah lima foto dan satu video tentang Marselino saat menghadapi Club Brugge II dalam pertandingan lanjutan divisi dua Liga Belgia 2023-2024 di Stadion Schiervelde, Sabtu 3 Februari 2024. Mantan gelandang Persebaya Surabaya itu masuk pada menit ke-80 menggantikan Guillaume De Schryver.

Dalam laga tersebut, KMSK Deinze berhasil meraih kemenangan melalui gol bunuh diri Jano Willems pada menit 71. Hasil positif tersebut membuat The Tigers menempati posisi kedua klasemen usai mengumpulkan 38 poin dari 20 pertandingan.

Meski tidak mendapatkan banyak menit bermain, KMSK memberikan pujian atas kerja keras Marselino. Sebab, ia memperkuat klub usai tampil bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

"Dari Piala Asia (2023) langsung ke Liga Pro Challenger (kasta kedua Liga Belgia)," tulis KMSK Deinze, Rabu (7/2/2024).

Sebelumnya, Marselino sempat tampil bersama Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, ia gagal mengantarkan Skuad Garuda melaju ke babak selanjutnya usai menelan kekalahan 0-4 dari Timnas Australia di Stadion Jassim Bin Hamad, Minggu 28 Januari 2024.