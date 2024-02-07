Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Mujur Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta: Hancur Lebur di Laga Uji Coba tapi Menggila di Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |07:07 WIB
Nasib Mujur Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta: Hancur Lebur di Laga Uji Coba tapi Menggila di Piala Asia 2023!
Hussein Ammouta dan Shin Tae-yong miliki nasib mujur. (Foto: REUTERS)
A
A
A

NASIB serupa Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta, hancur lebur di laga uji coba tapi menggila bersama sang tim nasional di Piala Asia 2023. Nama Hussein Ammouta dan Shin Tae-yong sama-sama menjadi sorotan di Piala Asia 2023, mengingat keduanya sama-sama mencetak sejarah.

Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah finis sebagai peringkat tiga Grup D. Timnas Indonesia merebut satu dari empat slot peringkat tiga terbaik.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan yang pertama skuad Garuda melaju ke fase gugur Piala Asia, sehingga Shin Tae-yong mendapat apresiasi besar dari pencinta sepakbola Tanah Air.

Sementara Hussein Ammouta mencetak dua sejarah untuk sepakbola Yordania di Piala Asia 2023. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Yordania lolos ke semifinal dan final Piala Asia!

Semalam, Yordania menang 2-0 atas calon kuat juara Piala Asia 2023, Korea Selatan. Di partai puncak yang berlangsung pada Sabtu 10 Februari 2024 malam WIB, Yordania akan menghadapi pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Iran vs Qatar malam ini.

Ternyata sebelum mencetak sejarah di Piala Asia 2023, baik Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta mengalami kesulitan yang sama. Mereka kesulitan meraih hasil positif di laga uji coba.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184437/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_di_saat_ranking_fifa_thailand_dan_malaysia_melesat_pssi-s8ke_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia dan Thailand Menang: Skuad Garuda Makin Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184301/timnas_indonesia-ScJa_large.jpg
Soal Roadmap Timnas Indonesia Bertajuk Garuda Membara, Sumardji: Saya Tidak Akan Berkomentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184283/timnas_indonesia-C4Mt_large.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Didalami PSSI, Sumardji: Tunggu Perkembangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184292/thom_haye_dihukum_fifa_dilarang_main_4_pertandingan_bersama_timnas_indonesia_thomhaye-LKd4_large.jpg
Respons PSSI soal Thom Haye dan Shayne Pattynama Dilarang FIFA Bela Timnas Indonesia dalam 4 Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/pemain_timnas_portugal_dan_club_brugge_carlos.jpg
Profil dan Biodata Carlos Forbs, Pemain Portugal Pakai Nomor Keramat Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement