Nasib Mujur Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta: Hancur Lebur di Laga Uji Coba tapi Menggila di Piala Asia 2023!

NASIB serupa Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta, hancur lebur di laga uji coba tapi menggila bersama sang tim nasional di Piala Asia 2023. Nama Hussein Ammouta dan Shin Tae-yong sama-sama menjadi sorotan di Piala Asia 2023, mengingat keduanya sama-sama mencetak sejarah.

Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah finis sebagai peringkat tiga Grup D. Timnas Indonesia merebut satu dari empat slot peringkat tiga terbaik.

(Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan yang pertama skuad Garuda melaju ke fase gugur Piala Asia, sehingga Shin Tae-yong mendapat apresiasi besar dari pencinta sepakbola Tanah Air.

Sementara Hussein Ammouta mencetak dua sejarah untuk sepakbola Yordania di Piala Asia 2023. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Yordania lolos ke semifinal dan final Piala Asia!

Semalam, Yordania menang 2-0 atas calon kuat juara Piala Asia 2023, Korea Selatan. Di partai puncak yang berlangsung pada Sabtu 10 Februari 2024 malam WIB, Yordania akan menghadapi pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Iran vs Qatar malam ini.

Ternyata sebelum mencetak sejarah di Piala Asia 2023, baik Shin Tae-yong dan Hussein Ammouta mengalami kesulitan yang sama. Mereka kesulitan meraih hasil positif di laga uji coba.